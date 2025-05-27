В Туле наградили лучших региональных экспортеров 2024 года

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26 и 27 мая в Туле в рамках Недели предпринимательства лучшие предприятия региона получили заслуженные награды за успехи в экспортной деятельности по итогам 2024 года. Ежегодный региональный конкурс «Экспортер года» организован Центром поддержки экспорта Тульской области (ЦПЭ) по нацпроектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Правительства Тульской области.

Награды победителям и финалистам вручил министр экономического развития Тульской области Александр Ярошевский.

— Несмотря на жесткие геополитические условия бизнес продолжает экспортировать, налаживать торговые связи со странами Таможенного союза, Ближнего Востока, Африки, Китая. Участники, завоевавшие призовые места в шестом Ежегодном региональном конкурсе «Экспортер года», демонстрируют высокие достижения в сфере экспортной деятельности Тульской области. В этом году впервые в рамках конкурса наградили лидеров среди женщин в новой номинации «Лучшая женщина-экспортер», — рассказала руководитель ЦПЭ Дарья Медведева.

В региональном этапе конкурса участвовали малые и средние предприятия, занимающиеся экспортом несырьевых неэнергетических товаров, работ или услуг. Конкурсная комиссия оценивала объем экспортной выручки за прошедший год, географию поставок, наличие сайта на иностранном языке, зарубежных товарных знаков и еще целый ряд других параметров.

В результате были определены 8 победителей и 14 финалистов в различных номинациях:

«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»

Победитель — ООО «Максим Горький Плюс».

Финалисты — ООО «КМ», АО «Черока».

«Экспортер года в сфере промышленности»

Победитель — ООО «Тульский арматурно-изоляторный завод».

Финалисты — ООО «Тулапрессмаш», ООО «Тульский завод горно-

шахтного оборудования».

«Экспортер года в сфере высоких технологий»

Победитель — ООО «Байкал майкрофонс».

Финалисты — ООО «Бастион Энерго», ООО «Фабрика упаковки Милк».

«Экспортер года в сфере услуг»

Победитель — ООО «Софт Голд».

«Прорыв года»

Победитель — ООО «Кондитерская фабрика «Алкион».

Финалисты — ООО «Дезинтегратор», ООО «Оптима».

«Сделано в Тульской области»

Победитель — ООО «Белёвская пастила».

Финалисты — ООО «Октава Дизайн и Маркетинг», ООО «Чёрный хлеб».

«Старт года»

Победитель — ООО «Научно-производственное объединение «Милитех».

Финалисты — ООО «Ростагро», ООО «Конструкторское предприятие машиностроения «Альтекспак».

«Лучшая женщина — экспортер»

Победитель — ООО «Тульская академия кондитерского мастерства».

Финалисты — ООО «Авгур», ООО «Аврора».

Алексей Грачев, генеральный директор ООО «КФ «АЛКИОН»:

Победитель в номинации «Прорыв года»

— Наша компания занимается полным циклом производства шоколадной продукции: от переработки какао-бобов до создания плиток, батончиков, конфет, какао-напитков и других производных. На рынке — более десяти лет. Участник проекта «Сделано в Тульской области». Основным направлением экспорта является Китай, где российский шоколад воспринимается как премиальный бренд. Параллельно рассматриваем перспективы в странах СНГ.

Порядка 8 лет мы сотрудничаем с региональным Центром поддержки экспорта. Хочется отметить, что в ЦПЭ работает активная команда, помогающая с поиском новых рынков, партнеров. Мы получаем услуги Центра, которые содействуют экспорту и продвижению нашей продукции. В частности, участвовали в бизнес-миссии в ОАЭ, где провели свыше десяти встреч с потенциальными партнёрами, а также в международных выставках на коллективном стенде региона. Наша организация также принимала участие в акселерационной программе «Экспортный форсаж», в рамках которой нам помогли разработать план выхода на экспортные рынки.

По итогам 2024 года объём экспорта компании вырос до 12 млн рублей, что стало ключевым фактором для победы в номинации «Прорыв года». Рост обусловлен как увеличением числа клиентов в Китае, так и растущей узнаваемостью бренда на международном уровне. В текущем году планируем нарастить экспортные поставки, усилить позиции на рынке.



Александра Пономаренко, исполнительный директор ООО «Максим Горький Плюс».

Федорова Анастасия, руководитель отдела продаж ООО «Максим Горький Плюс»:

Победитель в номинации «Экспортер года в сфере АПК»

— Мы являемся крупным российским производителем картофельных хлопьев и участником проекта «Сделано в Тульской области». На данный момент у нас 16 экспортных направлений, в том числе Бразилия, Индонезия, Китай, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Чехия, Сербия.

С ЦПЭ мы сотрудничаем постоянно, можно сказать, с самого начала существования нашей компании. Благодаря полученной господдержке ЦПЭ и РЭЦ приняли участие в крупнейших международных выставках в ОАЭ, Турции и Китае. Кроме того, наш исполнительный директор прошел обучение в бизнес-акселераторе «Экспортеры 2.0» МШУ «Сколково» при поддержке ЦПЭ. Это неоценимый опыт и знания, позволяющие реализовать экспортный потенциал нашей компании.

Также ежегодно участвуем в конкурсах для экспортёров и обычно доходим до финала, но в этот раз победа в номинации «Экспортёр года в сфере АПК» стала для нас приятной неожиданностью. Думаю, нас отметили благодаря тому, что мы активно посещали международные выставки и находили новых клиентов, укрепляя позиции на международном рынке. За прошлый год у нас появилось несколько новых экспортных направлений: Таджикистан, Пакистан и Испания. Это, конечно, значительно расширило нашу экспортную деятельность.

Что касается планов на будущее, то мы, конечно, планируем участвовать во Всероссийском конкурсе «Экспортёр года». Анкету уже заполнили и надеемся на успех.

Наталия Золотарева, генеральный директор ООО «Тульская академия кондитерского мастерства»:

Победитель в номинации «Лучшая женщина — экспортер»

— Мы занимаемся производством кондитерских изделий (печенье, кексы, блинные вафли, слоёные изделия, пряники и пироги) торговых марок «Тульская академия кондитерского мастерства», «Пексы», «GraffGiraff», «Sl’Ovechki», «Дети-Йети», «Vospari» уже более четырнадцати лет. Наша компания является лауреатом и серебряным призёром программы «100 лучших товаров России» и участником проекта «Сделано в Тульской области». Работаем по всей России и со странами СНГ.

Сотрудничать с ЦПЭ Тульской области мы начали в 2023 году. Прошли очное обучение в Школе Экспорта РЭЦ, несколько раз участвовали в международной выставке ПРОДЭКСПО в составе коллективной экспозиции и с индивидуальным стендом. Имеем заслуженные награды выставки. Также посещали семинар по вопросам продвижения женского предпринимательства на экспорт. ЦПЭ оказал содействие в оформлении экспортного контракта и осуществлении транспортировки продукции, предназначенной для экспорта. Это позволило нам укрепиться в Беларуси и успешно выйти на рынок Казахстана. Благодаря участию в реверсной бизнес-миссии мы заключили контракт с компанией из Азербайджана. В планах — выйти на китайский рынок.

В региональном конкурсе «Экспортер года» мы участвуем второй раз. Очень рады, что благодаря поддержке ЦПЭ мы увеличили географию продаж и заняли почетное первое место в номинации «Лучшая женщина-экспортёр». В прошлом году в номинации «Прорыв года» компания получила звание финалиста.

Центр поддержки экспорта Тульской области оказывает предпринимателям всестороннюю поддержку при выходе на экспорт на условиях полного или частичного госфинансирования:

поиск иностранного покупателя;

участие в международных бизнес-миссиях и выставках;

содействие в получении международной сертификации;

регистрация объектов интеллектуальной собственности;

содействие в транспортировке продукции;

участие в образовательных программах.

Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии ЦПЭ: +7(4872) 25 98 33, подать заявку на услуги — на сайте export71.ru, по электронной почте – [email protected].

Тула, ул. Кирова, 135, к. 1, оф. 426.



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