В тульском Управлении ФСИН России пройдёт приём граждан

В субботу, 31 мая, в здании УФСИН России по Тульской области состоится прием граждан. Обращения жителей региона рассмотрит главный инспектор уголовно-исполнительной системы главной инспекции УИС Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России Николай Засухин.

Прием граждан проводится по предварительной записи, которая проводится с 9.00 до 18.00 до 30 мая включительно по телефону: +7(4872)32-98-00.

При записи нужно заранее сообщить тему обращения, а при посещении Управления нужно иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.