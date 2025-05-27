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В тульском Управлении ФСИН России пройдёт приём граждан

В тульском Управлении ФСИН России пройдёт приём граждан

Обращения туляков рассмотрит руководитель федеральной ведомственной комиссии.

В субботу, 31 мая, в здании УФСИН России по Тульской области состоится прием граждан. Обращения жителей региона рассмотрит главный инспектор уголовно-исполнительной системы главной инспекции УИС Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России Николай Засухин.

Прием граждан проводится по предварительной записи, которая проводится с 9.00 до 18.00 до 30 мая включительно по телефону: +7(4872)32-98-00.

При записи нужно заранее сообщить тему обращения, а при посещении Управления нужно иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

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