В Алексине в пруду утонул 16-летний подросток

Следователем Алексинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по факту гибели 16-летнего подростка, тело которого было обнаружено в пруду недалеко от ул. Энергетиков.
Причиной смерти несовершеннолетнего могло стать беспечное отношение к правилам безопасного поведения на воде. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и напоминают: несчастные случаи на воде с детьми и подростками зачастую происходят, когда дети идут купаться без присмотра взрослых.
Соблюдайте основные правила безопасности:
- выбирайте официально допущенные оборудованные пляжи с водоемами для купания, старайтесь не заплывать далеко и не нырять под воду,
- играя друг с другом в воде, не делайте никаких захватов, удерживаний и т.п.,
- не следует плавать на надувных матрасах и кругах,
- не следует также заплывать за буйки, на судовой ход и ни в коем случае не приближаться к лодкам,
- если вы плохо плаваете, используйте спасательные средства,
- помните, что при длительном нахождении в воде и переохлаждении могут начаться судороги,
- избегайте нахождения на водном объекте в состоянии опьянения.