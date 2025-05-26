В Алексине в пруду утонул 16-летний подросток

Фото Алексея Пирязева

Следователем Алексинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по факту гибели 16-летнего подростка, тело которого было обнаружено в пруду недалеко от ул. Энергетиков.

Причиной смерти несовершеннолетнего могло стать беспечное отношение к правилам безопасного поведения на воде. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и напоминают: несчастные случаи на воде с детьми и подростками зачастую происходят, когда дети идут купаться без присмотра взрослых.

Соблюдайте основные правила безопасности: