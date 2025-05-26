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В Алексине в пруду утонул 16-летний подросток
Фото Алексея Пирязева

В Алексине в пруду утонул 16-летний подросток

По предварительным данным, причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности.

Следователем Алексинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по факту гибели 16-летнего подростка, тело которого было обнаружено в пруду недалеко от ул. Энергетиков.

Причиной смерти несовершеннолетнего могло стать беспечное отношение к правилам безопасного поведения на воде. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и напоминают:  несчастные случаи на воде с детьми и подростками зачастую происходят, когда дети идут купаться без присмотра взрослых.

Соблюдайте основные правила безопасности:

  • выбирайте официально допущенные оборудованные пляжи с водоемами для купания, старайтесь не заплывать далеко и не нырять под воду,
  • играя друг с другом в воде, не делайте никаких захватов, удерживаний и т.п.,
  • не следует плавать на надувных матрасах и кругах,
  • не следует также заплывать за буйки, на судовой ход и ни в коем случае не приближаться к лодкам,
  • если вы плохо плаваете, используйте спасательные средства,
  • помните, что при длительном нахождении в воде и переохлаждении могут начаться судороги,
  • избегайте нахождения на водном объекте в состоянии опьянения.

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Фотограф:
сегодня, в 18:28 +1
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Место
Тульская областьАлексин

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