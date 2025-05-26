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Последние звонки в школах Тульской области прошли без происшествий
Фото УМВД по Тульской области.

Последние звонки в школах Тульской области прошли без происшествий

На праздничных линейках работало около 400 полицейских.

В выходные во всех школах Тульской области для выпускников прозвучал последний звонок. В этом году свыше 5 тысяч школьников приняли участие в праздничных линейках, приуроченных к окончанию учебного года.

Празднования прошли более чем в 400 образовательных организациях по всей области.

Для поддержания порядка и безопасности на праздничных мероприятиях было мобилизовано примерно 400 сотрудников правоохранительных органов региона.

«Принятыми мерами преступлений и нарушений общественного порядка не допущено», — отметили в региональном УМВД. 

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