Последние звонки в школах Тульской области прошли без происшествий

В выходные во всех школах Тульской области для выпускников прозвучал последний звонок. В этом году свыше 5 тысяч школьников приняли участие в праздничных линейках, приуроченных к окончанию учебного года.
Празднования прошли более чем в 400 образовательных организациях по всей области.
Для поддержания порядка и безопасности на праздничных мероприятиях было мобилизовано примерно 400 сотрудников правоохранительных органов региона.
«Принятыми мерами преступлений и нарушений общественного порядка не допущено», — отметили в региональном УМВД.