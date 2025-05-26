В Тульском кремле откроются осадные дворы

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Всех любителей русской старины музейное объединение приглашает побывать в осадных дворах, а фактически в крепости XVII века. Здесь можно узнать, что такое осадный двор, сколько построек было в таком дворе, из какого дерева строили амбары, избы и клети и как русские плотники строили «без единого гвоздя».

В осадных дворах можно заглянуть внутрь построек. Для посещения открыт господский дом — хоромы, где можно увидеть воссозданные интерьеры XVII столетия.

Комплекс открылся на теплое время года и завершит работу 30 сентября.