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Девять человек пострадали из-за атак БПЛА на Тульскую область
Фото Алексея Пирязева.

Девять человек пострадали из-за атак БПЛА на Тульскую область

Все пострадавшие получат денежную компенсацию.

С 20 мая в Тульской области в результате атак БПЛА пострадали девять человек. Всем жителям региона, получившим ранения при падении обломков, выплатят денежную компенсацию. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в ходе оперативного совещания в правительстве. 

— 22 мая пострадало 3 человека в Туле, один из них госпитализирован, состояние его стабильное. 24 мая в Новомосковске пострадали 3 человека, из них двое санитарной авиаций направлены в областную клиническую больницу. Их состояние стабильное. 25 мая в Туле легко пострадали 2 человека, помощь оказана на месте. Еще одна женщина пострадала 26 мая. Было зафиксировано 9 обращений от жителей поврежденных домов из-за резкого подъема давления, — доложил зампред правительства Тульской области Дмитрий Марков. 

Размер компенсаций пострадавшим при атаках БПЛА составит 100, 300 и 600 тысяч рублей в зависимости от полученных ранений. 

Что касается частичного повреждения имущества, выплаты составят 150 тысяч при подаче заявления через МФЦ или в соцзащиту. Выплаты будут производиться в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом. 

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Фотограф:
сегодня, в 14:08 0
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