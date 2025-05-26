Житель Щекино: «Дорожные рабочие заблокировали выезд из двора и ушли на обед»

На улице Советской у дома № 15 в Щекино произошла нестандартная ситуация. Мужчина пытался выехать из двора, но уперся в груду срезанного асфальта. Автолюбитель рассказал:

— Рабочие бросили вот в таком виде «работу» и ушли на обед, видимо. Выезд из дома был заблокирован. При этом звонили в администрацию, но там никак не отреагировали, сказали: «Звоните сами дорожникам, разбирайтесь». Хотя вроде деньги-то они подрядчикам платят. Почему мы сами должны разбираться? То, что нам как-то нужно было добираться на работу, что скорая не сможет подъехать в случае чего, администрацию не волнует.

В итоге пожаловался я более юридически подкованной соседке. Устроила она им там нагоняй. Приехал аж начальник дорожников со свитой. Бригадира нашли тут же. И через час путь был свободен. Но сам факт!