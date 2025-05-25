На территории Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности

Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует:
- Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;
- Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;
- В пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками;
- Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах;
- Не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;
- Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщай в Единую службу спасения по телефону 112.