16 беспилотников сбили над Тульской областью за ночь

Все беспилотники - самолетного типа. Больше всего БПЛА - 16 - над территорией Тульской области.
- по 14 БПЛА – над территориями Брянской и Калужской областей,
- по 13 БПЛА – над территориями Московского региона и Тверской области,
- по десять БПЛА – над территориями Белгородской и Курской областей,
- восемь БПЛА – над территорией Орловской области,
- семь БПЛА – над территорией Республики Крым,
- два БПЛА – над территорией Смоленской области,
- по одному БПЛА – над территориями Липецкой, Нижегородской и Новгородской областей.