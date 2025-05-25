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16 беспилотников сбили над Тульской областью за ночь

16 беспилотников сбили над Тульской областью за ночь

Как сообщает Министерство обороны России, в течение ночи 25 мая с 0.00 до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских БПЛА.

Все беспилотники - самолетного типа. Больше всего БПЛА - 16 - над территорией Тульской области.

  • по 14 БПЛА – над территориями Брянской и Калужской областей,
  • по 13 БПЛА – над территориями Московского региона и Тверской области,
  • по десять БПЛА – над территориями Белгородской и Курской областей,
  • восемь БПЛА – над территорией Орловской области,
  • семь БПЛА – над территорией Республики Крым,
  • два БПЛА – над территорией Смоленской области,
  • по одному БПЛА – над территориями Липецкой, Нижегородской и Новгородской областей.

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