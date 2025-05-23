Студентам Тульского педуниверситета компенсируют часть затрат на обучение

Речь идет о тех, кто будет учиться на направлении по адаптивной физической культуре.

По поручению губернатора Тульской области Дмитрия Миляева в регионе введена новая мера поддержки студентов, которые поступят в Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого на направление по адаптивной физической культуре. Соответствующее постановление подписал сегодня первый заместитель губернатора — председатель правительства Михаил Пантелеев.

Студенты, успешно сдавшие сессию (на «отлично», или «отлично и хорошо», или «хорошо»), смогут претендовать на ежегодную компенсацию части затрат на обучение в размере 100 тысяч рублей за счет средств регионального бюджета.

Кроме того, вуз предоставит скидку от 5% до 30% в зависимости от результатов Единого государственного экзамена и сессии.

— В Тульской области есть потребность в специалистах по адаптивной физической культуре и спорту. Мы готовы поддерживать тех, кто намерен стать высококвалифицированным специалистом, посвятив себя спорту, — подчеркнул губернатор Дмитрий Миляев.