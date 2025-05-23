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В Туле восстанавливают поврежденные беспилотниками дома
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле восстанавливают поврежденные беспилотниками дома

Ход ремонтных работ в поврежденных домах в Пролетарском округе проконтролировал Илья Беспалов.

В результате атаки БПЛА в областной столице повреждения получили жилые и нежилые здания по ряду адресов. 23 мая, глава городской администрации Илья Беспалов проверил ход восстановительных работ в поврежденных домах Пролетарского округа. 

В ночь на 22 мая один из беспилотников повредил крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе. Произошло частичное разрушение чердачного помещения и части квартиры на 5 этаже одного из подъездов. Также ущерб нанесен нижерасположенной квартире, остеклению подъезда и ряда жилых комнат. В доме напротив пострадало остекление нескольких квартир.

В течение получаса был развернут пункт временного размещения. Всех жителей дома обеспечили горячим питанием.  

- Администрация города оперативно приступила к работам по обследованию поврежденных зданий и оценке ущерба. Главным управлением по Пролетарскому территориальному округу и Городской службой единого заказчика сразу была организована уборка строительного мусора, а сегодня стартовали восстановительные работы силами специализированного застройщика.

Управляющие компании также оказывают содействие: занимаются вопросами временного закрытия окон, замерами и заменой поврежденных окон. План с подрядными организациями определен, работы идут полным ходом. Все выполяем за счет бюджетных средств. Больше половины жителей уже вчера вернулись в свои дома. Стоит задача сделать ремонт в максимально короткие сроки, чтобы остальные жители, которые сейчас размещены в гостиницах города, смогли вернуться в свои квартиры, – подчеркнул Илья Беспалов.   

Глава администрации поблагодарил службы города за оперативность и слаженное взаимодействие и поручил выполнить первоочередные восстановительные работы в домах Пролетарского округа в течение двух недель. 

По словам специалистов, на восстановление кровли потребуется около месяца. 

Администрация города продолжит оказывать необходимую помощь жителям домов, поврежденных в результате атаки БПЛА.

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