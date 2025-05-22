Туляк выиграл в лотерею миллион рублей

Фото Алексея Пирязева.

Эти деньги он планирует направить на ремонт.

Туляк Алексей выиграл 1 миллион рублей в онлайн-лотерее. Он купил три билета подряд, именно последний принес мужчине такой крупный приз. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

— Решил по приколу купить билеты, — рассказал счастливчик.

Когда пришло СМС о выигрыше, Алексей не сразу поверил:

— Сначала показалось, что там около 100 тысяч рублей, но потом я подсчитал нули, а их оказалось больше.

Победитель сразу же поделился радостной новостью с родными. Алексей уже решил, что потратит приз на ремонт дома.