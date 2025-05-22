«Жужжание, удар, через две минуты — взрыв»: жители дома на Металлургов в Туле рассказали о падении БПЛА

«Ночью проснулась от грохота… Представляешь, в дом врезался… А я слышу — жужжит…», — здесь на каждом углу с утра гудят о событиях минувшей ночи.

На улице Кутузова у ФОКа «Оружейник» ночью упали обломки беспилотника. Территорию вокруг оцепили на несколько кварталов. Неразорвавшийся обломок БПЛА ликвидирован. Движение по улице Кутузова уже открыто.

Жители пятиэтажки по ул. Металлургов вполне могут праздновать второй день рождения. В четвертом часу ночи здесь раздался сначала один взрыв, потом другой — беспилотник врезался в крышу дома в районе первого подъезда.

К десяти утра тут многолюдно. Многие из соседних домов пришли увидеть последствия.

— Этой ночью было много звуков: и прямо взрывов, и далеких, похожих на раскат грома. Около половины четвертого добавились сирены спецсигналов — наверное, поехали МЧС, скорая в Криволучье… У нас дом по Металлургов стоит, супруга испугалась — хотела уже брать самое необходимое, одеваться и бежать. А куда? Судьба ведь и на печке найдет. Выйдешь на улицу, а он вдруг именно на нее прилетит. Судьба — дело такое… — рассказывает пенсионер Виктор.

Во дворе у противоположного дома с самого утра сидит женщина. Она пока отказалась ехать в гостиницу и надеется, что вскоре ей разрешат вернуться в дом.

— Я вот даже особо не помню, как и что я делала. После грохота не понимала, куда бежать и что надо делать. Моя комната находится как раз под той, что сейчас под завалом. Поняла, что случилось, когда уже оказалась на улице. Людей вокруг было полно уже… У нас только стекла разбиты, — рассказала жительница дома Любовь.

Недалеко от женщины припаркована машина. Она в пыли, лобовое стекло разбито. Багажник открыт, а на полочке лежит йоркширский терьер.

Рядом стоят супруги Алексей и Елена.

— Мы живем в первом подъезде на втором этаже. В четвертом часу ночи проснулись: громкое жужжание и удар! Мы к окну — там вроде все спокойно, а через минуты две — взрыв! Тут уже в окно глянули — а там все в дыму, и ничего не видно. Оделись срочно, взяли собаку — и на улицу. И вот мы гуляем на улице. Машина, конечно, наша в хлам — она была припаркована около подъезда.

Пострадавших от падения различных обломков машин во дворе более десятка: некоторые лишь поцарапаны или имеют небольшие вмятины, а другие буквально изрешечены по кузову.

Сильнее всего пострадала квартира № 29 в первом подъезде.

— Почувствовали удар около трех часов ночи, выбежали из спальни на кухню, — рассказывает Екатерина Азарова. — Открыли окно, чтобы посмотреть, что происходит. И в этот момент произошел взрыв, молодого человека откинуло взрывной волной. Потом он побежал в спальню, сказал, что там обрушился потолок. Выбежали из дома буквально в халате и тапочках! Мы серьезно не пострадали, молодой человек только немного поцарапал ногу. А так все обошлось. Кстати, приятно, что спустя несколько часов узнали, что полицейские поймали нашего попугайчика. И сейчас наш любимец уже снова у нас. Спасибо им!

Вячеслав Гладков, житель пострадавшего дома:

Вячеслав Гладков — В районе 3.20 утра я услышал звук летящего БПЛА. Затем — взрыв: часть крыши дома снесло, окна повылетали… Потом второй удар, беспилотник упал возле моего подъезда, задымился и загорелся. Прозвучал второй взрыв. Я был в зоне СВО, поэтому не растерялся и стал выводить детей из дома — у меня их пятеро. Они очень испугались, тряслись, а одна девочка даже кричала: «Мама, не отпускай меня!» Благо никто не пострадал. Мы вот кошку только не смогли забрать, она испугалась и куда-то забилась, так что мы, когда уходили, не смогли ее быстро отыскать. Но надеемся, что с ней все будет в порядке, ведь мы скоро, наверное, сможем вернуться в квартиры. МЧС сработали быстро, молодцы: жителей дома оперативно эвакуировали — сначала в школу. Дали чай, печенье. Потом перевезли в гостиницы. Большинство эвакуированных спокойны.

Жителей пострадавшего дома разместили в пяти гостиницах Тулы. Сейчас ведется уборка разбитых стекол и упавших на землю частей стены и крыши, начался замер окон — они разбиты как в пострадавшем доме, так и во многих соседних.

Установка новых окон начнется на следующей неделе.

Что касается обрушившейся крыши и перекрытий, то к их разбору планируют приступить 23 мая. После проверки состояния конструкций здания жителям разрешат возвращаться в свои дома.