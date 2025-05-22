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Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности

Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности

МЧС России напомнило жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 23 по 25 мая местами в регионе ожидается высокая степень пожароопасности — 4-й класс.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

  • не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;
  • не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;
  • своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;
  • не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;
  • в пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками;
  • соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
  • не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;
  • имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро;

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.

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сегодня, в 16:12 +1
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