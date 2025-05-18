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Дмитрий Миляев поздравил туляков с Международным днем музеев

Дмитрий Миляев поздравил туляков с Международным днем музеев

Глава региона отдельно отметил труд работников музейных учреждений Тульской области.

В обращении губернатора говорится, что они вносят большой вклад в сохранение истории, культуры и традиций:

«Благодаря вам в нашем регионе процветает музейное дело, а богатое наследие Тульской области и всей страны передается будущим поколениям. Сегодня Тула заслужено носит звание третьей музейной столицы России.

С каждым годом музейное пространство региона расширяется, появляются новые экспозиции, развиваются современные экскурсионные программы и образовательные инициативы. В этом году у нас в четвертый раз пройдет «Музейное лето» — проект, объединяющий любителей искусства и истории.

Все это не было бы возможно без вашего труда. Хочу поблагодарить вас за просветительскую, исследовательскую и реставрационную работу, за стремление сделать музеи центром живого общения с историей. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей благородной миссии!»

 

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