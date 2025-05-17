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В России живодеров могут обязать проходить психиатрическую экспертизу

В России живодеров могут обязать проходить психиатрическую экспертизу

Это поможет избежать преступлений и жертв среди людей.

В Госдуму направлен законопроект, обязывающий обвиняемых в жестоком обращении с животными, проходить психиатрическую экспертизу. Инициатором документа стал депутат Георгий Арапов.

«Жестокое обращение с животными — это тревожный сигнал о серьезных отклонениях в психике и даже предвестник других насильственных преступлений», — заявил Арапов.

Он добавил, что прохождение психиатрической экспертизы поможет предупредить преступления против людей.

Напомним, в марте на мужчину их Новомосковска было подано заявление в полицию из-за гибели 18 кошек, принадлежавших местной жительнице.  Женина всегда держала более 20 кошек. После смерти хозяйки животные остались с её сыном, который истязал их и морил голодом.

В результате 18 кошек погибли, пятерых смогла спасти волонтер Елена Вагнер. Она обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку на предмет жестокого обращения с животными, в соответствии со ст. 245 УК РФ. В квартире мужчины уже побывала полиция, но конкретных результатов пока нет.

 

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