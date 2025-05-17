В России живодеров могут обязать проходить психиатрическую экспертизу

В Госдуму направлен законопроект, обязывающий обвиняемых в жестоком обращении с животными, проходить психиатрическую экспертизу. Инициатором документа стал депутат Георгий Арапов.
«Жестокое обращение с животными — это тревожный сигнал о серьезных отклонениях в психике и даже предвестник других насильственных преступлений», — заявил Арапов.
Он добавил, что прохождение психиатрической экспертизы поможет предупредить преступления против людей.
Напомним, в марте на мужчину их Новомосковска было подано заявление в полицию из-за гибели 18 кошек, принадлежавших местной жительнице. Женина всегда держала более 20 кошек. После смерти хозяйки животные остались с её сыном, который истязал их и морил голодом.
В результате 18 кошек погибли, пятерых смогла спасти волонтер Елена Вагнер. Она обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку на предмет жестокого обращения с животными, в соответствии со ст. 245 УК РФ. В квартире мужчины уже побывала полиция, но конкретных результатов пока нет.