В России живодеров могут обязать проходить психиатрическую экспертизу

В Госдуму направлен законопроект, обязывающий обвиняемых в жестоком обращении с животными, проходить психиатрическую экспертизу. Инициатором документа стал депутат Георгий Арапов.

«Жестокое обращение с животными — это тревожный сигнал о серьезных отклонениях в психике и даже предвестник других насильственных преступлений», — заявил Арапов.

Он добавил, что прохождение психиатрической экспертизы поможет предупредить преступления против людей.

Напомним, в марте на мужчину их Новомосковска было подано заявление в полицию из-за гибели 18 кошек, принадлежавших местной жительнице. Женина всегда держала более 20 кошек. После смерти хозяйки животные остались с её сыном, который истязал их и морил голодом.