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На Тулу надвигается гроза – метеопредупреждение
Фото из архива Myslo.ru.

На Тулу надвигается гроза – метеопредупреждение

Также синоптики предупреждают об усилении ветра.

В ближайший час с сохранением вечером 17 мая местами на территории Тульской области ожидаются грозы. Об этом сообщает Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также ожидается усиление ветра до 15 м/с.

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