На Тулу надвигается гроза – метеопредупреждение

В ближайший час с сохранением вечером 17 мая местами на территории Тульской области ожидаются грозы. Об этом сообщает Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Также ожидается усиление ветра до 15 м/с.
Также синоптики предупреждают об усилении ветра.
В ближайший час с сохранением вечером 17 мая местами на территории Тульской области ожидаются грозы. Об этом сообщает Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Также ожидается усиление ветра до 15 м/с.
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