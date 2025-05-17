На Тулу надвигается гроза – метеопредупреждение

Фото из архива Myslo.ru.

В ближайший час с сохранением вечером 17 мая местами на территории Тульской области ожидаются грозы. Об этом сообщает Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также ожидается усиление ветра до 15 м/с.