Жители новостроек в Плеханово пожаловались на плесень в квартирах и отсутствие квитанций

Девятиэтажный дом № 31 в Плеханово был сдан подрядчиком в декабре 2024 года. Возведением его занималось АО СЗ «Внешстрой». Подрядчик сдавал жилье «под ключ»: в них проведена чистовая отделка, установлены плиты и сантехника. На прилегающей территории сделаны подъездные дороги, парковки, пешеходные дорожки, детская и спортивная площадки.

На этой неделе в редакцию Myslo обратились получившие по договору соцнайма квартиры:

«Дом в безалаберном состоянии, не укреплена крыша, не вывозится мусор, не работает лифт — мамочки таскают коляски на себе, пластиковая подъездная дверь, которую может открыть любой желающий. Управляющая компания отказалась от обслуживания дома. Все организации перекидывают свою работу друг на друга. Сейчас дом не обслуживается ни кем. Счета за воду и свет не приходят, договор с Водоканалом и Энергосбытом не подписан. В квартирах плесень, нет напора воды, не работают туалеты, сантехника и электрика отваливается, значительные недоработки по косметическому ремонту в квартирах, а так же небезопасные недочеты в каркасе здания — под линолеумом можно к соседу зайти. Бесконечные жалобы от местных жителей на мусор, который разлетается по району».

В администрации Тулы сообщили, что многоквартирный дом находился в управлении ООО «Лига ЖКХ» с 29 января по договору с АО Специализированный застройщик «Внешстрой». Срок его действия составляет три месяца.

«Действие данного договора истекло 29 апреля. С 1 мая ООО „Лига ЖКХ“ прекратило управление домом», — подтвердили в администрации.

Также сообщается, что до момента начала заселения нанимателей в МКД оплату по коммунальным услугам осуществлял АО Специализированный застройщик «Внешстрой».

«С апреля 2025 года, после начала заселения дома, данная организация прекратила оплату услуг. С данного периода платежные документы будут выставляться нанимателям. За апрель квитанции будут выставлены в мае», — пояснил собеседник издания.

На 20 мая запланировано совещание с участием застройщика, министерства труда и социальной защиты Тульской области, управляющей компании ООО «Плехановская УК» и ООО «Хартия» по вопросу устранения застройщиком строительных недостатков и определения УК для управления данным МКД.