В Туле за неделю залатали ямы более чем на 10 улицах

На минувшей неделе аварийно-восстановительный ремонт выполнен на площади более 1200 квадратных метров. Работы велись на автомобильных дорогах по ул. Советской, Степанова, Вересаева, Герцена, Окской, Володарского, Новомедвенскому и Варваровскому проездам, Синетулицкому шоссе и др.

17-18 мая ямочный ремонт будет проведен на ул. Сойфера, Лейтейзена, Н. Руднева, Октябрьской, Морозова, Некрасова, Галкина, Ф. Энгельса/Жаворонкова, Калужском шоссе.

В проведении работ по ямочному ремонту задействованы 3 муниципальные бригады, а также 1 от подрядной организации.

С начала 2025 года мероприятия по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия выполнены на площади более 17 тысяч квадратных метров.

Ямочный ремонт в Туле ведется на объектах, выявленных в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД и заявкам, поступившим на сервис «Тула – без ям», а также по обращениям жителей.

Заявки от туляков принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.