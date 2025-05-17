Синоптики: на Земле началась магнитная буря

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Планета будет находиться в потоке более быстрого и плотного солнечного ветра до понедельника включительно.

На космическую погоду нашей планеты минувшей ночью стал оказывать влияние солнечный ветер, вырывающийся из очередной корональной дыры на нашей звезде.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что после полуночи изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля стало причиной слабых возмущений магнитосферы Земли. При этом после трёх часов ночи по московскому времени эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2.

«По данным мировых прогностических центров, наша планета будет находиться в потоке более быстрого и плотного солнечного ветра до понедельник включительно. В такой ситуации сегодня, а также в ближайшие двое суток геомагнитное поле будет находиться в слабовозмущённом состоянии, с непродолжительными периодами магнитных бурь преимущественно слабого уровня класса G1», — добавил Леус.

Также он добавил, что после 6 часов утра возмущения геомагнитного поля стали менее интенсивными, и на текущий момент магнитная буря оценивается как слабая, класса G1.