На Солнце произошла самая мощная вспышка с начала года

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Движется ли выброс в сторону Земли, пока непонятно.

14 мая в 11.16 по мск на Солнце была зарегистрирована вспышка уровня X2.7 — самая крупная в этом году. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

— От линии Солнце-Земля место вспышки отстоит примерно на 70 градусов. Это считается достаточно безопасным расположением, но в случае крупного выброса массы планету может задеть (ориентировочно в пятницу), — говорят специалисты.

По их данным, произошел крупный выброс, видимый даже без коронографов. Направление его движения пока спрогнозировать невозможно. Накроют ли Землю магнитные бури, на данный момент неизвестно.

В Лаборатории отметили, что двое суток назад выдавался прогноз на почти нулевую вероятность роста числа вспышек на этой неделе. Произошедшая ситуация стала неожиданностью.