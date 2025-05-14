Велогонщики из команды «Марафон-Тула» нарисовали картину

Мероприятие «Спорт-Арт Марафон», приуроченное к предстоящему Гран-при Тулы, состоялось 13 мая в Большом зале творческого кластера «Октава». Перформанс с участием спортсменов провела художница Екатерина Доронина.

Екатерина Доронина — Перформанс — это передача искусства через тело, через общение. Я подготовила заранее эскиз будущей картины, сделав наброски 16 велосипедов — по числу участников велокоманды. Впоследствии ее представят на выставке в галерее современного искусства «А3», которая откроется в сентябре в Москве. Затем картина отправится в главный офис команды «Марафон-Тула».

Для спортсменов, которых уже в субботу ждут крупные соревнования, состоявшееся мероприятие — возможность отдохнуть от тренировок и провести несколько часов в творческой атмосфере. Многие признаются, что кисточку в руках не держали со школы, поэтому с удовольствием включились в процесс.

Картина получилась вот такой:

— Такие мероприятия позволяют сменить обстановку. Надеюсь, что возможность ненадолго отключиться от волнения, которое присуще всем спортсменам перед соревнованиями, скажется исключительно положительно на результатах. Для меня это очень важно, потому что 11 месяцев я не сидела на велосипеде из-за беременности и потом возобновила тренировки. Поэтому сейчас очень ответственный момент — после перерыва вернуться к спортивной карьере. Спасибо организаторам за такую прекрасную возможность выдохнуть и зарядиться энергией творчества, — отметила призер Олимпийских игр Гульназ Хатунцева.

Для спортсменки этот старт станет первым после рождения второго ребенка.

— Конечно, это возвращение отличается от того, что было у меня после рождения первого ребенка. Уже есть понимание, как выстраивать этот процесс, но при этом и перерыв в тренировках и соревнованиях на этот раз тоже был дольше. Сейчас нет задачи вернуться и непременно всех обыграть. Это будет первый старт, важно проверить себя в соревновательном режиме и продолжить работать дальше. Проеду как минимум скретч и мэдисон. Безусловно, рада, что возвращение состоится именно на Гран-при Тулы, — рассказала Гульназ Хатунцева.

Напомним, велокоманда «Марафон-Тула» поборется за победу в Гран-при Тулы — первом важном старте сезона, традиционно открывающем серию крупнейших трековых соревнований страны.

Гонки пройдут на Тульском велотреке с 17 по 19 мая. Торжественная церемония открытия состоится в 14.30. В первый день турнира будут разыграны медали в командном спринте и омниуме; во второй день определятся победители и призеры в спринте, скретче, гонке с выбыванием. В заключительный день соревнований борьба развернется за медали в кейрине и мэдисоне.

В прошлом сезоне команда «Марафон-Тула» выиграла все спринтерские дисциплины чемпионата России. Всего в 2024 году на российских и международных соревнованиях гонщики команды 131 раз поднимались на пьедестал, завоевав 75 золотых, 34 серебряные и 22 бронзовые медали.

17 мая, в день открытия Гран-при, команда «Марафон-Тула» проведет соревнования среди своих юных болельщиков. В детских гонках на беговелах и роликовых коньках допускаются как обучающиеся самостоятельно, так и ученики спортивных клубов, таких как Extreme Kids. Соревнования среди детей пройдут при поддержке правительства Тульской области, инвестиционной компании «Марафон», ПАО «Магнит» и информационном партнерстве Фонда «Спорт — норма жизни».