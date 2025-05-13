15 мая туляков приглашают на ярмарку вакансий

15 мая в Туле в здании Кадрового центра «Работа России» состоится ярмарка вакансий. Работодатели предложат 215 вакантных рабочих мест.
На площадке свои вакансии представят:
- ОСФР по Тульской области;
- Региональный центр «Развитие»;
- АО Почта России;
- Министерство труда и социальной защиты Тульской области;
- Тульский психоневрологический интернат;
- Тульский областной центр реабилитации инвалидов;
- ООО «Мегаклиника»;
- Тульский филиал ПАО «Ростелеком»;
- ПАО Сбербанк;
- Тулажелдормаш;
- ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области»;
- ООО «РП-Групп»;
- Главное управление МЧС России по Тульской области;
- Туластат.
Ярмарка вакансий позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство.
Где и когда: 15 мая с 14.00 до 15.30 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, д. 34.
Также в этот день в Богородицке состоится ярмарка вакансий для соискателей с участием представителей ИП Пивоварчук М.Ю и ООО «Электрон». Собеседования пройдут на следующие вакансии:
- электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети,
- продавец-консультант.
Адрес: Богородицк, ул. Гончарная, д. 20. Время проведения: с 10.00 до 11.00.