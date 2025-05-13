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15 мая туляков приглашают на ярмарку вакансий
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

15 мая туляков приглашают на ярмарку вакансий

Соискатель сможет пройти сразу несколько собеседований на одной площадке.

15 мая в Туле в здании Кадрового центра «Работа России» состоится ярмарка вакансий. Работодатели предложат 215 вакантных рабочих мест. 

На площадке свои вакансии представят: 

  • ОСФР по Тульской области;
  • Региональный центр «Развитие»;
  • АО Почта России;
  • Министерство труда и социальной защиты Тульской области;
  • Тульский психоневрологический интернат;
  • Тульский областной центр реабилитации инвалидов;
  • ООО «Мегаклиника»;
  • Тульский филиал ПАО «Ростелеком»;
  • ПАО Сбербанк;
  • Тулажелдормаш;
  • ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области»;
  • ООО «РП-Групп»;
  • Главное управление МЧС России по Тульской области;
  • Туластат.

Ярмарка вакансий позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. 

Где и когда: 15 мая с 14.00 до 15.30 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, д. 34. 

Также в этот день в Богородицке состоится ярмарка вакансий для соискателей с участием представителей ИП Пивоварчук М.Ю и ООО «Электрон». Собеседования пройдут на следующие вакансии:

  • электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети,
  • продавец-консультант.

Адрес: Богородицк, ул. Гончарная, д. 20. Время проведения: с 10.00 до 11.00. 

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