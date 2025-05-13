15 мая туляков приглашают на ярмарку вакансий

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Соискатель сможет пройти сразу несколько собеседований на одной площадке.

15 мая в Туле в здании Кадрового центра «Работа России» состоится ярмарка вакансий. Работодатели предложат 215 вакантных рабочих мест.

На площадке свои вакансии представят:

ОСФР по Тульской области;

Региональный центр «Развитие»;

АО Почта России;

Министерство труда и социальной защиты Тульской области;

Тульский психоневрологический интернат;

Тульский областной центр реабилитации инвалидов;

ООО «Мегаклиника»;

Тульский филиал ПАО «Ростелеком»;

ПАО Сбербанк;

Тулажелдормаш;

ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области»;

ООО «РП-Групп»;

Главное управление МЧС России по Тульской области;

Туластат.

Ярмарка вакансий позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство.

Где и когда: 15 мая с 14.00 до 15.30 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, д. 34.

Также в этот день в Богородицке состоится ярмарка вакансий для соискателей с участием представителей ИП Пивоварчук М.Ю и ООО «Электрон». Собеседования пройдут на следующие вакансии:

электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети,

продавец-консультант.

Адрес: Богородицк, ул. Гончарная, д. 20. Время проведения: с 10.00 до 11.00.