В Туле пройдут соревнования по велоспорту с участием именитых гонщиков

Один из самых старейших спортивных объектов России – Тульский велодром – традиционно откроет серию трековых Гран-при. Соревнования пройдут с 17 по 19 мая и станут первым крупным трековым стартом сезона для лидеров российского велоспорта.
Гран-при Тулы – это дань традициям и преемственности поколений в российском велоспорте. Зрителей ждут захватывающие гонки в олимпийских дисциплинах: командный и индивидуальный спринт, мэдисон, кейрин, а также скретч, гонка по очкам и гонка с выбыванием. На треке развернется борьба за медали как среди элиты, так и среди юниоров.
В Гран-при Тулы примут участие сильнейшие спортсмены: призер Олимпийских игр Гульназ Хатунцева, призер чемпионата мира и Европы Сергей Ростовцев, чемпион Европы Александр Дубченко и другие именитые гонщики.
17 мая
- 12.00 – утренняя сессия,
- 14.30 – открытие соревнований и вечерняя сессия с решающими заездами в скретче, гонке с выбыванием, командном спринте,
18 мая
- 10.00 – утренняя сессия,
- 16.00 – решающие заезды в гонке по очкам, спринте,
19 мая
- 10.00 – кейрин, мэдисон.
Вход для зрителей свободный!