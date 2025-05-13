  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. В Туле пройдут соревнования по велоспорту с участием именитых гонщиков - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле пройдут соревнования по велоспорту с участием именитых гонщиков
Фото из архива Myslo

В Туле пройдут соревнования по велоспорту с участием именитых гонщиков

Официальное открытие состоится 17 мая, в 14.30. Вход для зрителей свободный!

Один из самых старейших спортивных объектов России – Тульский велодром – традиционно откроет серию трековых Гран-при. Соревнования пройдут с 17 по 19 мая и станут первым крупным трековым стартом сезона для лидеров российского велоспорта.

Гран-при Тулы – это дань традициям и преемственности поколений в российском велоспорте. Зрителей ждут захватывающие гонки в олимпийских дисциплинах: командный и индивидуальный спринт, мэдисон, кейрин, а также скретч, гонка по очкам и гонка с выбыванием. На треке развернется борьба за медали как среди элиты, так и среди юниоров.

В Гран-при Тулы примут участие сильнейшие спортсмены: призер Олимпийских игр Гульназ Хатунцева, призер чемпионата мира и Европы Сергей Ростовцев, чемпион Европы Александр Дубченко и другие именитые гонщики.

программа соревнований

17 мая

  • 12.00 – утренняя сессия,
  • 14.30 – открытие соревнований и вечерняя сессия с решающими заездами в скретче, гонке с выбыванием, командном спринте,

18 мая

  • 10.00 – утренняя сессия,
  • 16.00 – решающие заезды в гонке по очкам, спринте,

19 мая

  • 10.00 – кейрин, мэдисон.

Вход для зрителей свободный!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 19:10 0
Другие статьи по темам
Событие
спортвелоспортвелосипедистыГран-при Тулы
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
15 мая туляков приглашают на ярмарку вакансий
15 мая туляков приглашают на ярмарку вакансий
Тульские каратистки завоевали золото и серебро на первенстве России
Тульские каратистки завоевали золото и серебро на первенстве России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.