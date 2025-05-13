В Туле пройдут соревнования по велоспорту с участием именитых гонщиков

Фото из архива Myslo

Один из самых старейших спортивных объектов России – Тульский велодром – традиционно откроет серию трековых Гран-при. Соревнования пройдут с 17 по 19 мая и станут первым крупным трековым стартом сезона для лидеров российского велоспорта.

Гран-при Тулы – это дань традициям и преемственности поколений в российском велоспорте. Зрителей ждут захватывающие гонки в олимпийских дисциплинах: командный и индивидуальный спринт, мэдисон, кейрин, а также скретч, гонка по очкам и гонка с выбыванием. На треке развернется борьба за медали как среди элиты, так и среди юниоров.

В Гран-при Тулы примут участие сильнейшие спортсмены: призер Олимпийских игр Гульназ Хатунцева, призер чемпионата мира и Европы Сергей Ростовцев, чемпион Европы Александр Дубченко и другие именитые гонщики.

программа соревнований

17 мая

12.00 – утренняя сессия,

14.30 – открытие соревнований и вечерняя сессия с решающими заездами в скретче, гонке с выбыванием, командном спринте,

18 мая

10.00 – утренняя сессия,

16.00 – решающие заезды в гонке по очкам, спринте,

19 мая

10.00 – кейрин, мэдисон.