Мошенники начали рассылать россиянам поддельные штрафы за нарушения ПДД

Злоумышленники изготавливают фальшивые постановления о штрафах за нарушения ПДД, они приходят на почту автовладельцам. Те переводят деньги, но не государству, а напрямую аферистам.

В поддельных документах могут быть указаны различные электронные платежные системы: «Яндекс Деньги», QIWI Кошелек и другие.

Эксперты советуют проверять реквизиты получателя платежа. В настоящих документах средства должны направляться в Управление Федерального казначейства.

Получили сомнительное уведомление? Не спешите с оплатой, проверьте наличие штрафов по номеру на официальном сайте ГИБДД или через специальные сервисы. При обнаружении подделки следует немедленно обратиться в правоохранительные органы.