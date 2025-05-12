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Мошенники начали рассылать россиянам поддельные штрафы за нарушения ПДД

Мошенники начали рассылать россиянам поддельные штрафы за нарушения ПДД

К «письму счастья» прикреплена готовая квитанция для оплаты «нарушения».

Злоумышленники изготавливают фальшивые постановления о штрафах за нарушения ПДД, они приходят на почту автовладельцам. Те переводят деньги, но не государству, а напрямую аферистам.

В поддельных документах могут быть указаны различные электронные платежные системы: «Яндекс Деньги», QIWI Кошелек и другие.

Эксперты советуют проверять реквизиты получателя платежа. В настоящих документах средства должны направляться в Управление Федерального казначейства.

Получили сомнительное уведомление? Не спешите с оплатой, проверьте наличие штрафов по номеру на официальном сайте ГИБДД или через специальные сервисы. При обнаружении подделки следует немедленно обратиться в правоохранительные органы.

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