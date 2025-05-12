Тульские спортсмены завоевали медали Всероссийских соревнований по судомодельному спорту

С 1 мая по 7 мая в Коломне состоялись Всероссийские соревнования и Кубок России по судомодельному спорту в классах скоростных моделей.

За победу боролись 100 участников из Брянской, Воронежской, Калининградской, Ленинградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской, Московской областей, Республики Татарстан, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

По результатам состязаний спортсмены из Тульской области заняли 2-е место в командном зачете, а юноши в рамках Всероссийских соревнований вошли в пятерку лучших.

В личном зачёте места распределены следующим образом:



Андрей Желтов (Юноши)



1-е место в классе F3-V

1-е место в классе F3-E

1-е место в классе ECO «TEAM» — мини

1-е место в классе ECO «TEAM»

3-е место в классе ECO эксперт мини

3-е место в классе F1-V3,5

Егор Иванов (Юноши)



1-е место в классе ECO «TEAM» — мини

1-е место в классе ECO «TEAM»

Дмитрий Литвинов (Спортсмены)



1-е место в классе FSR-E

2-е место в классе ECO стандарт

2-е место в классе ECO «TEAM»

Сергей Литвинов (Спортсмены)



1-е место в классе ECO эксперт

1-е место в классе F1-V15

2-е место в классе ECO «TEAM»

2-е место в классе гидро-Н2

3-е место в классе FSR-E

3-е место в классе FSR-E мини

Андреев Андрей (Спортсмены)



1-е место в классе F3-V

3-е место в классе F1-V3,5