Тульские спортсмены завоевали медали Всероссийских соревнований по судомодельному спорту

С 1 мая по 7 мая в Коломне состоялись Всероссийские соревнования и Кубок России по судомодельному спорту в классах скоростных моделей.
За победу боролись 100 участников из Брянской, Воронежской, Калининградской, Ленинградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской, Московской областей, Республики Татарстан, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.
По результатам состязаний спортсмены из Тульской области заняли 2-е место в командном зачете, а юноши в рамках Всероссийских соревнований вошли в пятерку лучших.
В личном зачёте места распределены следующим образом:
Андрей Желтов (Юноши)
1-е место в классе F3-V
1-е место в классе F3-E
1-е место в классе ECO «TEAM» — мини
1-е место в классе ECO «TEAM»
3-е место в классе ECO эксперт мини
3-е место в классе F1-V3,5
Егор Иванов (Юноши)
1-е место в классе ECO «TEAM» — мини
1-е место в классе ECO «TEAM»
Дмитрий Литвинов (Спортсмены)
1-е место в классе FSR-E
2-е место в классе ECO стандарт
2-е место в классе ECO «TEAM»
Сергей Литвинов (Спортсмены)
1-е место в классе ECO эксперт
1-е место в классе F1-V15
2-е место в классе ECO «TEAM»
2-е место в классе гидро-Н2
3-е место в классе FSR-E
3-е место в классе FSR-E мини
Андреев Андрей (Спортсмены)
1-е место в классе F3-V
3-е место в классе F1-V3,5