  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тульские спортсмены завоевали медали Всероссийских соревнований по судомодельному спорту - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские спортсмены завоевали медали Всероссийских соревнований по судомодельному спорту

Тульские спортсмены завоевали медали Всероссийских соревнований по судомодельному спорту

Поздравляем земляков!

С 1 мая по 7 мая в Коломне состоялись Всероссийские соревнования и Кубок России по судомодельному спорту в классах скоростных моделей.

За победу боролись 100 участников из Брянской, Воронежской, Калининградской, Ленинградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской, Московской областей, Республики Татарстан, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

По результатам состязаний спортсмены из Тульской области заняли 2-е место в командном зачете, а юноши в рамках Всероссийских соревнований вошли в пятерку лучших.

В личном зачёте места распределены следующим образом:

Андрей Желтов (Юноши)

1-е место в классе F3-V
1-е место в классе F3-E
1-е место в классе ECO «TEAM» — мини
1-е место в классе ECO «TEAM»
3-е место в классе ECO эксперт мини
3-е место в классе F1-V3,5

Егор Иванов (Юноши)

1-е место в классе ECO «TEAM» — мини
1-е место в классе ECO «TEAM»

Дмитрий Литвинов (Спортсмены)

1-е место в классе FSR-E
2-е место в классе ECO стандарт
2-е место в классе ECO «TEAM»

Сергей Литвинов (Спортсмены)

1-е место в классе ECO эксперт
1-е место в классе F1-V15
2-е место в классе ECO «TEAM»
2-е место в классе гидро-Н2
3-е место в классе FSR-E
3-е место в классе FSR-E мини

Андреев Андрей (Спортсмены)

1-е место в классе F3-V
3-е место в классе F1-V3,5

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:50 0
Другие статьи по темам
Прочее
судомодельный спортТулаВсероссийские соревнованияКубок Россиимедали

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Мошенники начали рассылать россиянам поддельные штрафы за нарушения ПДД
Мошенники начали рассылать россиянам поддельные штрафы за нарушения ПДД
В Тульской области изготовят 10 тысяч памятных знаков для новорожденных
В Тульской области изготовят 10 тысяч памятных знаков для новорожденных
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.