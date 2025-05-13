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Туляк под видом строителя обманывал клиентов на сайте бесплатных объявлений
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Туляк под видом строителя обманывал клиентов на сайте бесплатных объявлений

В данный момент известно о двух фактах мошенничества.

В Тульской области задержан безработный 30-летний житель Новомосковска, подозреваемый в мошенничестве. Мужчина заманивал клиентов, размещая на одном из известных сайтов объявления об оказании услуг на строительные работы.

Так, жертвой мошенничества стал 51-летний житель Центрального округа Тулы. Потерпевший договорился с мужчиной о выполнении работ и перевел ему 1 миллион рублей.

— Не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме, мужчина начал осуществлять строительные работы. Спустя некоторое время прекратил их выполнение, перестал выходить на связь, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Таким же образом 433 тысяч рублей лишилась 38-летняя жительница областного центра. Она тоже в полном объеме оплатила строительные работы, однако они выполнены не были.

Подозреваемого задержали сотрудники отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска УМВД России. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчина находится под домашним арестом. 

Сотрудники полиции проводят проверки на причастность задержанного к аналогичным преступлениям на территории области.

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