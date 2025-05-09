В Музее оружия открылась выставка «Китель Победы»

На выставке представлены 14 уникальных портретов ветеранов Великой Отечественной войны, а также членов их семей, бережно хранящих награды и память о своих героических предках. К каждой фотографии прилагается трогательное письмо, раскрывающее личную историю семьи, пережившей войну.
Торжественная церемония открытия сопровождалась концертом от творческой группы «Жены Героев», участницы которой исполнили песни военных лет и современные композиции, посвященные подвигу советского народа.
«Китель Победы» — это не просто фотовыставка, это дань памяти героям Великой Отечественной войны, возможность прикоснуться к истории каждой семьи, пережившей страшные годы войны.
Фотовыставка «Китель Победы» будет экспонироваться в Тульском музее оружия до 10 мая.