Жителей Тульской области предупреждают о заморозках

Такие данные предоставляет Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует:
- не оставляйте обогреватель наедине с детьми и животными;
- пользуйтесь только заводскими приборами;
- не перегружайте электросеть;
- уберите обогреватель подальше от мебели и занавесок, не сушите на нем вещи и обувь;
- включили - следите;
- под рукой держите огнетушитель;
- установите пожарный извещатель. Прибор громким звуком предупредит о задымлении.