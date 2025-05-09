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Жителей Тульской области предупреждают о заморозках

Жителей Тульской области предупреждают о заморозках

В ночные и утренние часы 10 мая местами на территории Тульской области ожидается до - 1 градуса.

Такие данные предоставляет Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует:

  • не оставляйте обогреватель наедине с детьми и животными;
  • пользуйтесь только заводскими приборами;
  • не перегружайте электросеть;
  • уберите обогреватель подальше от мебели и занавесок, не сушите на нем вещи и обувь;
  • включили - следите;
  • под рукой держите огнетушитель;
  • установите пожарный извещатель. Прибор громким звуком предупредит о задымлении.
     

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