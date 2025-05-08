В Узловой открыли «Мемориал Героям»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

От имени губернатора Тульской области Дмитрия Миляева гостей церемонии приветствовал его заместитель Алексей Давлетшин.

По его словам, особенно ценно, что открытие мемориала состоялось в знаковый для всей страны Год защитника Отечества и 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

— Наш святой долг и обязанность — сохранять историческую правду о наших дедах и прадедах, которые мужественно защищали нас и победили в страшной войне. Этот подвиг для сегодняшней молодежи является примером стойкости, честного отношения к жизни, ответственности перед собой, своей семьей и своей Родиной. В настоящее время, когда предпринимаются попытки искажения и переписывания истории, преуменьшения роли Советского Союза и Красной Армии в победе над фашизмом, а также в освобождении не только нашей страны, но и всего мира, сохранение исторической правды приобретает особую значимость, — сказал Алексей Давлетшин.



«Мемориал Героям» открыт по инициативе жителей Узловой как дань уважения героизму, мужеству и отваге поколения — победителей.

Проект реализован за счет благотворительных пожертвований. Мемориал увековечил память узловчан — 15 Героев Советского Союза, 5 Героев Российской Федерации, 2 полных кавалеров Ордена Славы.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу и почтили память павших минутой молчания.