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Где в Туле 9 мая ограничат остановку и стоянку транспорта?

Где в Туле 9 мая ограничат остановку и стоянку транспорта?

Водителей личных авто и пассажиров общественного транспорта стоит учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.

Ограничение движения транспорта связано с мероприятиями, приуроченными к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Рассказываем подробнее:

До 12 мая будет запрещена остановка и стоянка на площади Ленина, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина, на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, на парковочном пространстве по ул. Менделеевской (нечетная сторона), прилегающем к площади Ленина.

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9 мая — проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Будут действовать следующие ограничения:

— на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади, запрещена остановка и стоянка с 00:00 до 13:00, ограничено движение с 06:00 до 13:00;

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— запрещена остановка и стоянка с 00:00 до 13:00, ограничено движение с 06:00 до 13:00 (в т. ч. муниципальный общественный транспорт с 08:00 до 13:00):

  • на пл. Ленина;
  • на ул. Менделеевской, 
  • на ул. Дзержинского (на участке от ул. Советской до Садового переулка); 
  • в Садовом переулке; 
  • на ул. Никитской; 
  • в Чапаевском проезде;
  • на ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской); 
  • на ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской);
  • на Крестовоздвиженской пл.; 
  • на ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советская до Крестовоздвиженской площади); 
  • на ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской); 
  • на ул. Союзной; 
  • в Денисовском переулке; 
  • в Благовещенском переулке; 
  • на ул. Советской на участке от ул. Тургеневская до ул. Ф. Энгельса; 
  • на пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской;
  • на ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена; 
  • на ул. Лейтейзена; 
  • на ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской); 
  • на ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской); 
  • на ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской).

Дополнительно будет запрещена остановка и стоянка с 00:00 до 13:00:

  • на площади Восстания;
  • на парковочном пространстве, расположенном между домом 1Г по ул. Демонстрации и ул. Ф. Энгельса.

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В целях обеспечения безопасности при проведении праздничного салюта запрещена остановка и стоянка с 08:00 до 23:00:

  • на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарская (нечетная сторона);
  • со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона);
  • со стороны ТРЦ «Макси»; 
  • на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси»; 
  • на набережной реки Упы.

Ограничено движение с 20:00 до 23:00:

  • на площади Ленина; 
  • на ул. Менделеевской; 
  • на ул. Дзержинского; 
  • в Садовом переулке; 
  • на ул. Никитской; 
  • в Чапаевском проезде; 
  • на ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской; 
  • на ул. Тургеневской (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской); 
  • на Крестовоздвиженской площади; 
  • на ул. Фридриха Энгельса (на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Советской); 
  • на ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской);
  • по ул. Союзной; 
  • в Денисовском переулке; 
  • в Благовещенском переулке; 
  • на ул. Галкина (на участке от ул. Демидовская плотина до ул. Н. Дрейера); 
  • на ул. Демидовской (на участке от ул. Н. Дрейера до ул. Луначарского); 
  • в Оружейном переулке.

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Ограничено движение с 21:00 до 22:30 (в т. ч. муниципальный общественный транспорт):

  • на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси»; 
  • на набережной реки Упы; 
  • на ул. Пролетарской (на участке от ул. Карла Маркса до Пролетарского моста);
  • на Пролетарском мосту; 
  • на ул. Советской (на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского; 
  • на ул. Октябрьской (на участке от ул. Демидовская плотина до Зареченского моста); 
  • на Зареченском мосту; 
  • на ул. Советской (на участке от Зареченского моста до ул. Мосина).

Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.

На период вводимых ограничений движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

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