Где в Туле 9 мая ограничат остановку и стоянку транспорта?

Ограничение движения транспорта связано с мероприятиями, приуроченными к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Рассказываем подробнее:
До 12 мая будет запрещена остановка и стоянка на площади Ленина, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина, на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, на парковочном пространстве по ул. Менделеевской (нечетная сторона), прилегающем к площади Ленина.
9 мая — проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Будут действовать следующие ограничения:
— на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади, запрещена остановка и стоянка с 00:00 до 13:00, ограничено движение с 06:00 до 13:00;
— запрещена остановка и стоянка с 00:00 до 13:00, ограничено движение с 06:00 до 13:00 (в т. ч. муниципальный общественный транспорт с 08:00 до 13:00):
- на пл. Ленина;
- на ул. Менделеевской,
- на ул. Дзержинского (на участке от ул. Советской до Садового переулка);
- в Садовом переулке;
- на ул. Никитской;
- в Чапаевском проезде;
- на ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской);
- на ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской);
- на Крестовоздвиженской пл.;
- на ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советская до Крестовоздвиженской площади);
- на ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской);
- на ул. Союзной;
- в Денисовском переулке;
- в Благовещенском переулке;
- на ул. Советской на участке от ул. Тургеневская до ул. Ф. Энгельса;
- на пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской;
- на ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена;
- на ул. Лейтейзена;
- на ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской);
- на ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской);
- на ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской).
Дополнительно будет запрещена остановка и стоянка с 00:00 до 13:00:
- на площади Восстания;
- на парковочном пространстве, расположенном между домом 1Г по ул. Демонстрации и ул. Ф. Энгельса.
В целях обеспечения безопасности при проведении праздничного салюта запрещена остановка и стоянка с 08:00 до 23:00:
- на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарская (нечетная сторона);
- со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона);
- со стороны ТРЦ «Макси»;
- на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси»;
- на набережной реки Упы.
Ограничено движение с 20:00 до 23:00:
- на площади Ленина;
- на ул. Менделеевской;
- на ул. Дзержинского;
- в Садовом переулке;
- на ул. Никитской;
- в Чапаевском проезде;
- на ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской;
- на ул. Тургеневской (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской);
- на Крестовоздвиженской площади;
- на ул. Фридриха Энгельса (на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Советской);
- на ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской);
- по ул. Союзной;
- в Денисовском переулке;
- в Благовещенском переулке;
- на ул. Галкина (на участке от ул. Демидовская плотина до ул. Н. Дрейера);
- на ул. Демидовской (на участке от ул. Н. Дрейера до ул. Луначарского);
- в Оружейном переулке.
Ограничено движение с 21:00 до 22:30 (в т. ч. муниципальный общественный транспорт):
- на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси»;
- на набережной реки Упы;
- на ул. Пролетарской (на участке от ул. Карла Маркса до Пролетарского моста);
- на Пролетарском мосту;
- на ул. Советской (на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского;
- на ул. Октябрьской (на участке от ул. Демидовская плотина до Зареченского моста);
- на Зареченском мосту;
- на ул. Советской (на участке от Зареченского моста до ул. Мосина).
Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.
На период вводимых ограничений движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.