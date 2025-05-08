Где в Туле 9 мая ограничат остановку и стоянку транспорта?

Водителей личных авто и пассажиров общественного транспорта стоит учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.

Ограничение движения транспорта связано с мероприятиями, приуроченными к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Рассказываем подробнее:

До 12 мая будет запрещена остановка и стоянка на площади Ленина, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина, на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, на парковочном пространстве по ул. Менделеевской (нечетная сторона), прилегающем к площади Ленина.

9 мая — проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Будут действовать следующие ограничения:

— на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади, запрещена остановка и стоянка с 00:00 до 13:00, ограничено движение с 06:00 до 13:00;

— запрещена остановка и стоянка с 00:00 до 13:00, ограничено движение с 06:00 до 13:00 (в т. ч. муниципальный общественный транспорт с 08:00 до 13:00):

на пл. Ленина;

на ул. Менделеевской,

на ул. Дзержинского (на участке от ул. Советской до Садового переулка);

в Садовом переулке;

на ул. Никитской;

в Чапаевском проезде;

на ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской);

на ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской);

на Крестовоздвиженской пл.;

на ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советская до Крестовоздвиженской площади);

на ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской);

на ул. Союзной;

в Денисовском переулке;

в Благовещенском переулке;

на ул. Советской на участке от ул. Тургеневская до ул. Ф. Энгельса;

на пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской;

на ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена;

на ул. Лейтейзена;

на ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской);

на ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской);

на ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской).

Дополнительно будет запрещена остановка и стоянка с 00:00 до 13:00:

на площади Восстания;

на парковочном пространстве, расположенном между домом 1Г по ул. Демонстрации и ул. Ф. Энгельса.

В целях обеспечения безопасности при проведении праздничного салюта запрещена остановка и стоянка с 08:00 до 23:00:

на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарская (нечетная сторона);

со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона);

со стороны ТРЦ «Макси»;

на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси»;

на набережной реки Упы.

Ограничено движение с 20:00 до 23:00:

на площади Ленина;

на ул. Менделеевской;

на ул. Дзержинского;

в Садовом переулке;

на ул. Никитской;

в Чапаевском проезде;

на ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской;

на ул. Тургеневской (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской);

на Крестовоздвиженской площади;

на ул. Фридриха Энгельса (на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Советской);

на ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской);

по ул. Союзной;

в Денисовском переулке;

в Благовещенском переулке;

на ул. Галкина (на участке от ул. Демидовская плотина до ул. Н. Дрейера);

на ул. Демидовской (на участке от ул. Н. Дрейера до ул. Луначарского);

в Оружейном переулке.

Ограничено движение с 21:00 до 22:30 (в т. ч. муниципальный общественный транспорт):

на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси»;

на набережной реки Упы;

на ул. Пролетарской (на участке от ул. Карла Маркса до Пролетарского моста);

на Пролетарском мосту;

на ул. Советской (на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского;

на ул. Октябрьской (на участке от ул. Демидовская плотина до Зареченского моста);

на Зареченском мосту;

на ул. Советской (на участке от Зареченского моста до ул. Мосина).

Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.

На период вводимых ограничений движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.