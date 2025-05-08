Вонь, нечистоты и опарыши: как на самом деле содержат животных «Трогательного зоопарка»

Фото корреспондента Myslo и Тины Беломыльцевой.

Посетители контактного зоопарка уверяют, что с контактном зоопарке творится настоящий кошмар. Myslo узнал, так ли все плохо.

«Трогательный зоопарк» на Жаворонкова радует туляков с 2013 года. «Трогай, гладь, корми, смотри» — гласит слоган над главным входом в здание.

На ступеньках нас встречает Тина Беломыльцева — женщина работает в контактном зоопарке более семи лет.

— При мне сменилось три директора, — рассказывает Тина, — я хорошо знаю это место. Но в последнее время я его не узнаю: зоопарк в ужасном состоянии!



Фото Тины Беломыльцевой.

Крошечные, не по размеру животным вольеры, гнилые овощи на складе, неправильный рацион питания и полное отсутствие витаминов — в таких условиях обречены жить наши животные. А некоторые — и умирать (несчастный козел!)



Видео Тины Беломыльцевой.

Новый директор говорит, что у организации нет денег, чтобы нормально содержать животных — они у нас все плешивые ходят! Приходится покупать корм самой. Иногда приходят волонтеры и помогают нам с животными — кто когти стрижет, кто кормит.

Посетители спокойно тискают животных, роняют, давят — всем все равно!

Возмущение Тины можно понять — с 1 января 2020 года контактные зоопарки запрещены на территории Российской Федерации. Однако при соблюдении новых норм заведения могут продолжать работу. 15-я статья Федерального закона № 498-ФЗ гласит:

«Осуществление деятельности, предусматривающей использование животных в культурно-зрелищных целях, допускается в местах их содержания, в специально предназначенных для этого зданиях, сооружениях или на обособленных территориях, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации.

Осуществление деятельности, предусматривающей использование животных в культурно-зрелищных целях, основной целью которой является предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными, не допускается.

В случае организации мероприятий, которые предусматривают физический контакт зрителей или посетителей с животными, такие мероприятия осуществляются при условии наличия в местах их проведения недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ».

Установить пригодность дома № 5 на ул. Жаворонкова для размещения контактного зоопарка мы не можем — хотя бы потому, что в законе для этого нет точных параметров. А вот проверить санитарные условия и наличие укрытий, куда животные может спрятаться от обилия внимания и прикосновений, — вполне в наших силах.

Заходим внутрь. С порога нас встречает ужасная вонь — амбре застарелых нечистот и трухлявого сена. Что и требовалось доказать: свалявшиеся опилки, неубранные вольеры и мириады мух.

Зато «домики» для животных есть — все как надо. В первом зале, где размещаются «контактные» животные, вольеры обустроены небольшими «будками» — может быть, зайкам они в самую пору, а вот хрюшке в такой тесновато.

Во втором зале содержатся животные, которых трогать нельзя. Парочка дикобразов, еноты и носуха мечутся по клеткам из стороны в строну. Местами металлические пластины загнуты острыми краями вовнутрь. Пахнет тут не лучше: по вольерам разбросаны экскременты, а в комнате все так же жужжат назойливые насекомые.

Скажем прямо: увиденное нас не обрадовало. Как и зоозащитников-самаритян, которые помогали Тине и ее коллеге ухаживать за животными.

— Если мы говорим о контактных зоопарках, то в 99% случаев там нарушены условия содержания животных, — говорит один из волонтеров. — Тем не менее, есть и такие «контактники», где люди очень стараются. Но это точно не про наш.

— Директор зоопарка принимала нашу помощь, — делится другой волонтер, — но так, будто все в порядке, так и должно быть. Приходите, делайте что хотите — главное, чтобы было правильно.

Животные в ужасном состоянии. Еноты все облезлые — у одного, похоже, уже даже алопеция. Причина — отсутствие витаминов и солнечного света: животные там сидят на морковке, кабачках и капусте. А этого не достаточно. Лечи — не лечи: исход ясен.

Я хорошо помню патагонского зайца. Животное было в совершенно безобразном состоянии: серьезное воспаление под хвостом, проплешины, ноги не лучше. Морские свинки — животное «железобетонное» — тоже все облезлые, кролики, свинья без выгула, гуси свежей травы в глаза не видели…



Фото Тины Беломыльцевой.

За комментарием о сложившейся ситуации мы обратились к Татьяне Уткиной, директору контактного зоопарка «Трогательный зоопарк»:

— Я занимаю пост директора зоопарка уже два года. Трогать животных можно только в первом зале — они привиты, для человека безопасны. Зоопарк состоит учете у Россельхоза, регулярно проходит проверки.

Корм есть, в зоопарке чисто — на что жаловаться?

Сегодня я была в зоопарке с 10:00 утра, так что видела животных и их вольеры. Нечистоты, конечно, будут: животное же постоянно ест. К приходу корреспондента сотрудники просто не успели убраться в зале. Именно из-за халатного отношения к работе они и были уволены. Оставшиеся полдня я чистила вольеры сама.

Специфический запах тоже будет — это же животные. Мухи залетают к нам из открытых окон и дверей — я их открываю, чтобы было больше свежего воздуха.

По поводу волонтерства — первый раз такое слышу. Были единичные случаи, когда люди приносили избытки овощей со своих огородов для животных.