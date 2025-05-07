Легендарный танк Т-34 вернулся в тульский парк «Патриот»

Фото пресс-службы Тульского музейного объединения.

Танк проследовал по рубежам обороны Тулы и южным подступам к Москве, где на станциях или поблизости расположены воинские мемориалы и братские захоронения.

Танк стал участником патриотической акции тульского отделения Московской железной дороги «Поезд памяти». Технику транспортировали из парка «Патриот», а затем вернули обратно. Для перемещения танка привлекали два крана и трал.

«Поезда памяти» в этом году отправились со станций Чернь, Белев, Мордвес, Ефремов и Тарусская. Конечный пункт — город-герой Тула. Танк проследовал по рубежам обороны Тулы и южным подступам к Москве, где на станциях или поблизости расположены воинские мемориалы и братские захоронения.

В пресс-службе Тульского музейного объединения отметили, что это настоящий фронтовой Т-34. Он был выпущен в Нижнем Тагиле в декабре 1944-го. В начале 2000-х танк оказался на одном из тульских пунктов по приему металлолома. Его уже начали распиливать, существенно повредили башню. Но активистам-общественникам удалось спасти технику. С 2019 года танк установлен в парке «Патриот» Тулы.