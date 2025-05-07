  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Легендарный танк Т-34 вернулся в тульский парк «Патриот» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Легендарный танк Т-34 вернулся в тульский парк «Патриот»
Фото пресс-службы Тульского музейного объединения.

Легендарный танк Т-34 вернулся в тульский парк «Патриот»

Танк проследовал по рубежам обороны Тулы и южным подступам к Москве, где на станциях или поблизости расположены воинские мемориалы и братские захоронения.

Танк стал участником патриотической акции тульского отделения Московской железной дороги «Поезд памяти». Технику транспортировали из парка «Патриот», а затем вернули обратно. Для перемещения танка привлекали два крана и трал.

«Поезда памяти» в этом году отправились со станций Чернь, Белев, Мордвес, Ефремов и Тарусская. Конечный пункт — город-герой Тула. Танк проследовал по рубежам обороны Тулы и южным подступам к Москве, где на станциях или поблизости расположены воинские мемориалы и братские захоронения. 

анонс.jpg

В пресс-службе Тульского музейного объединения отметили, что это настоящий фронтовой Т-34. Он был выпущен в Нижнем Тагиле в декабре 1944-го. В начале 2000-х танк оказался на одном из тульских пунктов по приему металлолома. Его уже начали распиливать, существенно повредили башню. Но активистам-общественникам удалось спасти технику. С 2019 года танк установлен в парке «Патриот» Тулы. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:25 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
парк Патриоттанк

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Уборщики, почтальоны, фасовщики: кем устроились работать тульские подростки
Уборщики, почтальоны, фасовщики: кем устроились работать тульские подростки
ООО «Оргсинтез»: Память Победы сквозь поколения
ООО «Оргсинтез»: Память Победы сквозь поколения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.