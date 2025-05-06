Алексей Эрк: «Мы чтим память тех, у кого вместо оружия была сумка с крестом»

Фото Дмитрия Дзюбина

6 мая в преддверии 80-летия Победы в Тульском областном медицинском колледже открыли планшетную выставку «Неся любовь и милосердие в немилосердной той войне: Медики на войне — преемственность поколений».

Материалы экспозиции — об истории отечественной военной медицины и преемственности поколений военных медиков. Выставка рассказывает о подвиге врачей, фельдшеров, сестёр милосердия — тех, кто, несмотря на ужасы войны, нёс людям помощь и заботу.

На стендах — трёхвековая история отечественной военной медицины: от первых госпиталей и подвига врачей-добровольцев до современности. Студентам медколледжа выставка рассказала о самоотверженном труде врачей-туляков в годы Великой Отечественной войны: Веры Гумилевской, Клавдии Сусловой и Клавдии Чурляевой, Бориса Петровского и Игоря Чулкова, Якова Стечкина и Алексея Демьянова.

Отдельный раздел посвящён современным военным медикам, работающим в зоне СВО, в тульском 39-м отдельном медотряде ВДВ: Юрию Бровко и Оксане Воронковой, Кристине Ким.

Выставка подготовлена совместно с Российским историческим обществом и НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и «Единой России».

На открытие выставки пригласили министра здравоохранения Сергея Мухина, председателя региональной Общественной палаты Юрия Цкипури, врачей трех поколений: студентов медколледжа, депутатов Тульской городской и областной Дум — главных врачей тульских медучреждений, ветеранов системы здравоохранения региона и представителей 39-го ОГМЕДО.

Открытие выставки предварило выступление струнного ансамбля El Classic, солистка которого в том числе исполнила песни военных лет.

В числе организаторов выставки — заместитель председателя Тульской городской Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дарья Герасимова и депутат-единоросс, доктор исторических наук, председатель регионального отделения Российского исторического общества Елена Симонова.

Елена Викторовна отметила:

— Подготовка этой экспозиции стала для нас еще и поисковым процессом. Мы искали биографические данные, фотографии… Потому что эта выставка — повод вспомнить историю медицины не только всей страны, но историю медицины нашего региона. И я как историк воспринимаю ее как старт к дальнейшей большой поисковой исследовательской работе.

Глава муниципального образования город Тула Алексей Эрк:

— Тула в годы войны внесла огромный вклад в приближение Победы. На нашей славной земле во времена Великой Отечественной войны было открыто 118 госпиталей. 700 тысяч жизней спасли наши ангелы в белых халатах — врачи, фельдшеры, медсестры, санитарки. Они оказывали медицинскую помощь, несмотря на колоссально тяжёлые условия. И мы чтим память героев: и тех, кто воевал с оружием в руках, и тех, у кого вместо оружия была сумка с крестом.

Один из стендов выставки отведен для нашей гордости — медиков 39-го отдельного аэромобильного медотряда ВДВ. Спасибо вам за спасенные жизни наших бойцов!

Выставка реализована в рамках двух проектов партии «Единая Россия». Это проекты «Здоровое будущее» и «Сохранение исторической памяти».

Анастасия Филина — студентка 1-го курса Тульского областного медколледжа по специальности «лечебное дело»:

— Я решила связать свою жизнь с медициной, потому что мне всегда нравилась химия, биология, это было всегда для меня интересно. По окончании колледжа я хотела бы стать фельдшером. Сегодня у нас открылась выставка о медиках в годы войны. Рассказы о подвигах медработников вдохновляют! Я посмотрела на опытных врачей, людей, которые посвятили всю жизнь этой работе. Это отличный пример для нас, молодого поколения. И мы хотели бы стать похожими на них!

На открытии выставки побывала тулячка Валентина Савельевна Платонова. Она отдала работе в системе здравоохранения больше половины жизни:

— Да, стаж у меня внушительный — 52 года! Я работала акушеркой, приняла около 1000 родов. Случилось 4 года поработать в Германии, 2 года — в Алжире. А мой муж был хирургом, мы даже работали в паре — я как анестезист, а он проводил операции. К сожалению, его не стало 10 лет назад. Сейчас мне 88 лет, но профессия не отпускает! Всем соседям и близким, кому нужно, и укол могу поставить, и капельницу. Врач — это замечательная профессия, милосердная и ответственная. Я считаю ее самой лучшей профессией на свете. Сегодня в нашем медколледже открылась выставка о подвигах военных медиков, в том числе и тульских. И я была рада побывать здесь, послушать эти истории, а для молодого поколения медиков, которые скоро придут нам на смену, это и интересно, и полезно.

Людмила Ильинична Красоткина проработала в медицине 56 лет.

— Я родилась в Свердловской области, окончила там трехгодичную фельдшерско-акушерскую школу. Работала там 4 года, вышла замуж и переехала в Тулу. Здесь работала сначала в военном госпитале, потом в детской поликлинике № 1. Медицина — это моя жизнь. Это очень интересная работа, и главное в ней — трудиться и быть добрым ко всем. Вот это и даёт силы для жизни! Сегодняшняя выставка интересна и поучительна, полезна молодым медикам. Хочу напутствовать молодежь: работайте, любите свою работу и отдавайте себя ей целиком, с душой!