В тульской «Октаве» пройдет премьерный показ документального фильма-интервью с участием ветеранов

9 мая в творческом индустриальном кластере «Октава» пройдет бесплатный премьерный показ фильма «Голосами переживших Великую Отечественную войну: личные истории и публичное наследие».
Документальный фильм-интервью, созданный туляками Екатериной Васьковой и Максимом Ефимовым, сохраняет живые свидетельства последних очевидцев одной из самых трагических и героических страниц в истории человечества. Фильм, в котором голоса ветеранов и людей, проживших годы Великой Отечественной войны, становятся диалогом между прошлым и будущим. Это не просто интервью с ветеранами, это глубокое исследование человеческой памяти, силы духа и способности сохранять человечность в самых бесчеловечных условиях. 10 героев, каждое воспоминание которых это личная история, ставшая частью нашего общего наследия.
Фильм собрал уникальные свидетельства и истории ветеранов, узников лагерей, тружеников тыла и блокадников Ленинграда.
Авторы исследуют не только события военного времени, но и влияние войны на последующую жизнь героев.
Съемки проходили в домашней обстановке и на свежем воздухе у домов героев, потому что для большинства из них в силу возраста здоровье не позволяет иного формата. Оригинальное музыкальное сопровождение композитора Виталия Окорокова создает особую эмоциональную атмосферу картины.
Цель проекта — собрать и сохранить живые свидетельства уходящего поколения героев и, чтобы их опыт, мудрость и уроки стали доступны для новых поколений.
Команда проекта:
- режиссер-постановщик, продюсер: Максим Ефимов.
- автор идеи и ведущая: Екатерина Васькова.
- композитор: Виталий Окороков, создатель группы и автор песен группы «Комбинация», кинофильма «Любовь Советского Союза», победитель премии «Золотой Орел» в номинации «Лучшая музыка к фильму 2024 года».
Премьера фильма состоится 9 мая в 14.00 в большом зале Творческого индустриального кластера «Октава» по адресу: Тула, Центральный переулок, д. 18, 1 этаж.
Вход свободный по предварительной регистрации. 6+.