В тульской «Октаве» пройдет премьерный показ документального фильма-интервью с участием ветеранов

Фото из архива Myslo.

10 героев, каждое воспоминание которых это личная история, ставшая частью нашего общего наследия.

9 мая в творческом индустриальном кластере «Октава» пройдет бесплатный премьерный показ фильма «Голосами переживших Великую Отечественную войну: личные истории и публичное наследие».

Документальный фильм-интервью, созданный туляками Екатериной Васьковой и Максимом Ефимовым, сохраняет живые свидетельства последних очевидцев одной из самых трагических и героических страниц в истории человечества. Фильм, в котором голоса ветеранов и людей, проживших годы Великой Отечественной войны, становятся диалогом между прошлым и будущим. Это не просто интервью с ветеранами, это глубокое исследование человеческой памяти, силы духа и способности сохранять человечность в самых бесчеловечных условиях. 10 героев, каждое воспоминание которых это личная история, ставшая частью нашего общего наследия.

Фильм собрал уникальные свидетельства и истории ветеранов, узников лагерей, тружеников тыла и блокадников Ленинграда.

Авторы исследуют не только события военного времени, но и влияние войны на последующую жизнь героев.

Съемки проходили в домашней обстановке и на свежем воздухе у домов героев, потому что для большинства из них в силу возраста здоровье не позволяет иного формата. Оригинальное музыкальное сопровождение композитора Виталия Окорокова создает особую эмоциональную атмосферу картины.

Цель проекта — собрать и сохранить живые свидетельства уходящего поколения героев и, чтобы их опыт, мудрость и уроки стали доступны для новых поколений.

Команда проекта:

режиссер-постановщик, продюсер: Максим Ефимов.

автор идеи и ведущая: Екатерина Васькова.

композитор: Виталий Окороков, создатель группы и автор песен группы «Комбинация», кинофильма «Любовь Советского Союза», победитель премии «Золотой Орел» в номинации «Лучшая музыка к фильму 2024 года».

Премьера фильма состоится 9 мая в 14.00 в большом зале Творческого индустриального кластера «Октава» по адресу: Тула, Центральный переулок, д. 18, 1 этаж.

Вход свободный по предварительной регистрации. 6+.