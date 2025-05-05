Губернатор и тульские предприятия поздравили туляков с Днем Победы

Губернатор Тульской области

Дмитрий Миляев

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики и труженики тыла! Бойцы и командиры – участники специальной военной операции! Уважаемые жители Тульской области!

Поздравляю вас с 80-й годовщиной Великой Победы! С самым дорогим и священным для всех нас праздником!

В этот день мы прежде всего с глубочайшим уважением обращаемся к нашим ветеранам со словами безмерной благодарности за их великий подвиг.

Они выстояли в самые суровые для страны годы, в тяжелейших боях отстояли независимость Родины, спасли от порабощения и уничтожения жителей нескольких европейских государств, подарили всем нам мир и свободное будущее без фашизма.

Мы всегда будем помнить об этом и никогда не забудем тех, кто погиб, защищая свой дом, своих близких, свою страну. Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны, вечная память павшим в боях за Родину.

Их победа стала символом высокой доблести, мужества и стойко­сти нашего народа. Своими великими свершениями они заложили славные традиции ратной службы и самоотверженного труда на многие годы вперед. И нынешние поколения защитников Отечества не только хранят эти традиции, но и остаются верны заветам предков – так же доблестно и отважно сражаются с нацизмом в ходе специальной военной операции.

Туляки вместе со всей страной борются за ее будущее: с честью выполняют сложнейшие задачи СВО, создают новейшее вооружение и технику для наших бойцов, всем миром поддерживают своих защитников.

В этой преемственности поколений, в верности Отечеству и готовности стоять за него до конца – сила России и залог грядущей Победы!

От всей души желаю нашим ветеранам Великой Отечественной войны, участникам СВО и всем жителям Тульской области крепкого здоровья, сил и веры в нашу Победу! С праздником! С Днем Победы!

Уважаемые туляки!

Наступает самый главный и поистине священный праздник для нашей страны — День Победы! Это символ мужества, стойкости и несгибаемой воли.

В историю навсегда вошли подвиг и героизм народа, проявленные на фронте и в тылу. Нет ни одной семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная война. Мы помним подвиги воинов, самоотверженный труд тех, кто ковал Победу на заводах, в полях, в госпиталях.

Наша задача — передавать из поколения в поколение память

о тех страницах истории.

Отказ от прошлого, его искажение или забвение — это предательство памяти предков, потеря ориентиров и дезориентация в настоящем. Мы обязаны помнить свою историю, чтить героев и стараться создавать лучшее будущее для потомков.

Поздравляем с Днем Победы!

Коллективы предприятий

ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»,

АО «АК „Туламашзавод“» и АО «Тулаточмаш».

Манук Аветисян, индивидуальный предприниматель,

глава крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) «ЖАК»

Дорогие туляки!

Сердечно поздравляю вас с 80-й годовщиной Великой Победы над фашизмом! 9 Мая – одна из самых значимых дат в истории нашей страны. 80 лет назад раздался долгожданный салют, возвестивший о конце страшной войны. Войны, унесшей миллионы жизней и оставившей неизгладимый след в судьбах миллионов людей. Мы никогда не забудем цену этой Победы – нечеловеческие усилия, мужество и самопожертвование наших отцов, дедов и прадедов. Они выстояли в неравной борьбе, проявив беспримерную храбрость, стойкость и единство.

Сегодня мы склоняем головы в память о героях, оставшихся на полях сражений. Их подвиг вечен и бессмертен. Мы чтим память каждого солдата, партизана, труженика тыла – каждого, кто приближал этот долгожданный день. Низкий вам поклон за ваш беспримерный подвиг, стойкость и мужество, за мир! Ваше поколение – пример для нас беззаветной любви к Родине, силы духа и непоколебимой веры в Победу.

Пусть этот день станет напоминанием о том, как важно беречь мир, ценить свободу и независимость нашей страны, передавать память о Великой Победе из поколения в поколение. Пусть никогда больше не повторится ужас войны!

Желаю всем крепкого здоровья, мира, благополучия и светлого будущего! С Днём Победы!

Председатель совета директоров

ООО «Металлопрокатный завод» Дмитрий Иванович Егоров

и генеральный директор Николай Алексеевич Борзенков

9 Мая мы все испытываем чувство гордости за поколение победителей, освободившее мир от фашизма. Благодаря его подвигу эта дата стала неизменным символом мужества и силы духа.

Это день безмерной радости и бесконечной скорби по тем, кто сложил свою голову на полях сражений. Тем, кто отдал самое дорогое во имя свободы и процветания Родины – свою жизнь.

Мы знаем, что наше будущее невозможно без прошлого. Именно поэтому сегодня как никогда важно сохранять историю своей страны и бережно передавать ее от дедов к внукам, из рассказов – в души. Только вечной памятью о Великом Подвиге народа мы, потомки, сможем выразить ему благодарность за мирное небо над головой. Мы не позволим переписать страницы истории и продолжим славные традиции наших предков.

Пусть этот священный день навсегда останется символом стойкости и героизма нашего народа. Вечная память павшим, низкий поклон ветеранам! Мирного неба над головой и светлого будущего!

Андрей Кишалов,

генеральный директор Охранного холдинга «БАРС»

В этом году исполняется 80 лет с момента окончания Великой Отечественной войны. За эти годы 9 Мая стал по-настоящему всенародным и любимым праздником нашей огромной и многонациональной страны.

В этот день мы вспоминаем, как на протяжении долгих лет кровью и потом ковалась Победа на фронте и в тылу! Наши отцы и матери, деды и бабушки, прадеды и прабабушки с самого первого дня стали плечом к плечу на защиту Родины от фашистских захватчиков. Стойкость, отвага и героизм советских воинов стали исключительным примером для всех последующих поколений. Мы гордимся и помним их подвиги, равняемся на мужество и силу духа.

Сегодня наша страна столкнулась с новым вызовом – спустя 80 лет мы опять ведем борьбу с витком нацизма. Крепкая связь поколений стала надёжным источником отваги и самоотверженности наших воинов и сплоченности жителей и бизнеса в поддержке участников СВО. Все вместе мы можем всё!

Сегодня же поздравляю вас с Днем Победы! Желаю здоровья, счастья и мирного неба над головой!