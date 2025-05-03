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Жители деревни Некрасово протестуют против разработки карьера 

Жители деревни Некрасово протестуют против разработки карьера 

Люди готовы отстаивать свои интересы в суде.

В редакцию Myslo обратились жители деревни Некрасово, которые решительно возражают против разработки нового карьера. По словам людей, их деревня просто не выдержит такого соседства и прекратит свое существование:

— У нас очень много домов с бутовым фундаментом — они особенно уязвимы к вибрациям. Домики просто рухнут и все, когда начнутся взрывы. Постоянная пыль, опять же, будет негативно сказываться на нашем здоровье. Хотя застройщик и обещает соблюдать 500-метровую санитарную зону, но доверия к его словам нет. Когда проект согласовывали, наше мнение никто не учитывал. Точного тротилового эквивалента планируемых взрывов нет. Как нет и описания конкретной компенсации за возможный ущерб.

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Представители компании-застройщика, по словам людей, ссылаются на пройденные госэкспертизы, предлагают согласовывать график взрывов, и упоминают о готовности оказать помощь в развитии инфраструктуры. Правда, конкретных гарантий и документов жителям Некрасово никто не предъявлял.

— Пару дней назад у нас было собрание — компромисса не достигли. Компания-застройщик не предоставили убедительных доказательств безопасности проекта, так что мы готовы протестовать против разработки карьера. И, если потребуется, будем отстаивать мнение через суд. Разработка этого карьера будет означать конец нашей деревни!

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