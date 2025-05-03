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Туляк причинил моральные страдания полицейскому и заплатит за это

Туляк причинил моральные страдания полицейскому и заплатит за это

Приговор огласил Привокзальный районный суд.

В Туле ранее судимый местный житель Михаил А. признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Судом установлено, что днем 23 ноября 2024 года пьяный обвиняемый разругался с товарищем. В качестве аргумента в споре Михаил А. использовал нож, которым грозился порезать товарища. Перепуганный товарищ Михаила после такого развития беседы позвонил в полицию.

Прибытие стражей порядка не усмирило пыл Михаила А. Мужчина набросился на одного из правоохранителей и трижды ударил его кулаком в живот. Тем самым обвиняемый причинил потерпевшему физическую боль и моральные страдания. 

Приговором суда Михаилу А. назначено наказание в виде штрафа в 30 000 рублей. 

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