Туляк причинил моральные страдания полицейскому и заплатит за это

В Туле ранее судимый местный житель Михаил А. признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Судом установлено, что днем 23 ноября 2024 года пьяный обвиняемый разругался с товарищем. В качестве аргумента в споре Михаил А. использовал нож, которым грозился порезать товарища. Перепуганный товарищ Михаила после такого развития беседы позвонил в полицию.

Прибытие стражей порядка не усмирило пыл Михаила А. Мужчина набросился на одного из правоохранителей и трижды ударил его кулаком в живот. Тем самым обвиняемый причинил потерпевшему физическую боль и моральные страдания.

Приговором суда Михаилу А. назначено наказание в виде штрафа в 30 000 рублей.