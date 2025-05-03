В Туле открыли мотосезон - 2025! Большой фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина, видео автора.

В полдень у памятника Защитникам неба Отечества собрались сотни людей, которые не представляют своей жизни без мотоцикла, для кого мерный рёв мотора, дорога, ощущение полета — образ жизни и ни с чем не сравнимое удовольствие.

Затем в 13.00 колонна стартовала по улицам Октябрьской и Карпова, выехала на Венёвское шоссе, проехала по улице Ложевой, Рязанской. Байкеры с ревом прокатились по Восточному обходу и это было грандиозно!

Затем колонна проехала по Городскому переулку и улице Станиславского до площади Победы. Там байкеры возложили цветы к Вечному огню и двинулись к конечной точке маршрута — в Мотокультуру.

Поговорили с участниками открытия мотосезона о любви к мотоциклам, путешествиям, безопасности и девчонках!

Даниил Борода из Богородицка в мотоциклы влюблен с детства.

— Официально за рулем с 14 лет, но ездил конечно и раньше. Сейчас мне 51 год и без мотоцикла своей жизни я не представляю. Ну, а как без него? Это романтика, это девочки, это понты (смеется). Парень на мотоцикле — самый крутой во дворе! И до сих пор все так же. Меняются только мотоциклы, их размеры, кубатура… А девочки и понты остаются.

Этот мотоцикл — японская Honda — у меня четвертый, думаю, последний. Объем двигателя 1,8 литра, 106 лошадок. Мотоцикл не ломается, предсказуемый, на дороге ведет себя адекватно. При этом мощный. Ездить — одно удовольствие!

Этот мотоцикл у меня второй год, на нем еще далеко не ездил. А на предыдущих ездил в Рыльск, Питер. Сегодня с удовольствием приехал на открытие мотосезона. Для меня это, в первую очередь, общение с друзьями: встречаемся здесь с теми, с кем не виделись с момента закрытия мотосезона в прошлом году. Новые эмоции, впечатления, у кого-то что-то поменялось, кто-то мотоцикл поменял. Рассказываем друг другу новости, радуемся, любуемся. Договариваемся о встречах и поездках на новый сезон. Хоть у каждого свой мотоклуб, но это одно большое братство. Константин Матвеев за рулем байка уже 17 лет. Двухколесный транспорт полюбил с детства, в седьмом классе уже гонял на скутере.

— С тех пор меняю мотоциклы, с каждым новым беру все мощнее и мощнее. Сейчас у меня Kawasaki Ninja, в нем 200 лошадиных сил, 1400 кубов. Купил его месяц назад, так что у нас с ним все еще впереди. На дальние расстояния я ездить не люблю, по мне лучше часок прокатиться, получить адреналин. Это полный восторг! Но я только за безопасную езду. Очень важна экипировка: шлем, перчатки, мотокуртка — все, как положено. И соблюдать скоростной режим. Отмечу, что водители автомобилей в Туле вежливые, всегда пропустят байкера. На открытии мотосезона последний раз был в 2017 году, и вот спустя столько лет решил еще раз поучаствовать в таком масштабном мероприятии. Интересно посмотреть на другие мотоциклы, хотя мой для меня все равно самый лучший!

Среди байкеров были не только молодые люди, но и хрупкие девушки.

Тулячка Яна за рулем мотоцикла четвертый сезон.

— Всегда хотелось водить мотоцикл. Но мне казалось, что это что-то очень крутое, то, что меня не касается. А потом мой муж купил свой первый мотоцикл, прокатил меня, и я поняла, что тоже хочу. Муж меня полностью поддержал.

У меня японский мотоцикл Yamaha, 52 лошадиные силы. Объем двигателя 950. Езжу на нем в работу, по делам, бесконечное количество раз на всякие фестивали и в Тульской, и в соседней областях, два раза ездили в Крым: два дня пути — и мы в Ялте. 900 км можно проехать за один день, а ещё мотоциклистов пропускают без очереди на Крымском мосту, иначе очень жарко стоять в пробке. В планах — поехать на мотоцикле на Алтай.

Поначалу за рулем мотоцикла было страшно, ну, а теперь — кайф. Классно, что в этом году у нас такое масштабное мероприятие, много байкеров… Всем девушкам, которые никак не решаются сесть на мотоцикл, хочу сказать — надо меньше бояться! Все возможно!

В мотоцикле «Тула» всего 14 лошадиных сил, но для Игоря Тараненко из Плавска он — самый лучший, самый удобный.

— За рулем мотоцикла я с 2004 года. Люблю их с детства! Все началось с мопеда, так и пошло. Мотоцикл «Тула» у меня уже третий год. Его производили на нашем Тульском машиностроительном заводе, в нем 14 лошадей. Повышенной проходимости. По городу на нем ездить тяжеловато. Он и разрабатывался для сельской местности, для охотников и рыболовов. Это мой верный друг.

Сегодня впервые приехал на открытие мотосезона. Впечатляет! Много народа, интересной техники, есть на что посмотреть — целая мотокультура!