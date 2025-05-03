В Туле открыли мотосезон - 2025! Большой фоторепортаж

В полдень у памятника Защитникам неба Отечества собрались сотни людей, которые не представляют своей жизни без мотоцикла, для кого мерный рёв мотора, дорога, ощущение полета — образ жизни и ни с чем не сравнимое удовольствие.
Затем в 13.00 колонна стартовала по улицам Октябрьской и Карпова, выехала на Венёвское шоссе, проехала по улице Ложевой, Рязанской. Байкеры с ревом прокатились по Восточному обходу и это было грандиозно!
Затем колонна проехала по Городскому переулку и улице Станиславского до площади Победы. Там байкеры возложили цветы к Вечному огню и двинулись к конечной точке маршрута — в Мотокультуру.
Поговорили с участниками открытия мотосезона о любви к мотоциклам, путешествиям, безопасности и девчонках!
Даниил Борода из Богородицка в мотоциклы влюблен с детства.
— Официально за рулем с 14 лет, но ездил конечно и раньше. Сейчас мне 51 год и без мотоцикла своей жизни я не представляю. Ну, а как без него? Это романтика, это девочки, это понты (смеется). Парень на мотоцикле — самый крутой во дворе! И до сих пор все так же. Меняются только мотоциклы, их размеры, кубатура… А девочки и понты остаются.
Этот мотоцикл — японская Honda — у меня четвертый, думаю, последний. Объем двигателя 1,8 литра, 106 лошадок. Мотоцикл не ломается, предсказуемый, на дороге ведет себя адекватно. При этом мощный. Ездить — одно удовольствие!
Среди байкеров были не только молодые люди, но и хрупкие девушки.
Тулячка Яна за рулем мотоцикла четвертый сезон.
— Всегда хотелось водить мотоцикл. Но мне казалось, что это что-то очень крутое, то, что меня не касается. А потом мой муж купил свой первый мотоцикл, прокатил меня, и я поняла, что тоже хочу. Муж меня полностью поддержал.
У меня японский мотоцикл Yamaha, 52 лошадиные силы. Объем двигателя 950. Езжу на нем в работу, по делам, бесконечное количество раз на всякие фестивали и в Тульской, и в соседней областях, два раза ездили в Крым: два дня пути — и мы в Ялте. 900 км можно проехать за один день, а ещё мотоциклистов пропускают без очереди на Крымском мосту, иначе очень жарко стоять в пробке. В планах — поехать на мотоцикле на Алтай.
Поначалу за рулем мотоцикла было страшно, ну, а теперь — кайф. Классно, что в этом году у нас такое масштабное мероприятие, много байкеров… Всем девушкам, которые никак не решаются сесть на мотоцикл, хочу сказать — надо меньше бояться! Все возможно!
В мотоцикле «Тула» всего 14 лошадиных сил, но для Игоря Тараненко из Плавска он — самый лучший, самый удобный.
— За рулем мотоцикла я с 2004 года. Люблю их с детства! Все началось с мопеда, так и пошло. Мотоцикл «Тула» у меня уже третий год. Его производили на нашем Тульском машиностроительном заводе, в нем 14 лошадей. Повышенной проходимости. По городу на нем ездить тяжеловато. Он и разрабатывался для сельской местности, для охотников и рыболовов. Это мой верный друг.
Сегодня впервые приехал на открытие мотосезона. Впечатляет! Много народа, интересной техники, есть на что посмотреть — целая мотокультура!