Погода в Туле 3 мая: дождь и до + 17 градусов

Сегодня, 3 мая, будет облачно с прояснением. Местами небольшой дождь (по данным сайта Гидрометцентра России - 0,2 мм). Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха +12…+17°С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Ожидается ветер до 10 м/с.
Сегодня, 3 мая, будет облачно с прояснением. Местами небольшой дождь (по данным сайта Гидрометцентра России - 0,2 мм). Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха +12…+17°С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
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