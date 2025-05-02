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Погода в Туле 3 мая: дождь и до + 17 градусов

Погода в Туле 3 мая: дождь и до + 17 градусов

Ожидается ветер до 10 м/с.

Сегодня, 3 мая, будет облачно с прояснением. Местами небольшой дождь (по данным сайта Гидрометцентра России - 0,2 мм). Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха +12…+17°С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.

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сегодня, в 09:09 +3
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