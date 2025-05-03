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«Сочи» — «Арсенал»: история противостояний

«Сочи» — «Арсенал»: история противостояний

Очередная встреча команд состоится уже сегодня.

Сегодня, 3 мая, в Сочи состоится матч 31-го тура Первой лиги. В гости к сочинцам приедет тульский «Арсенал».

Команды рассудит Иван Сараев из Санкт-Петербурга. Ассистировать ему будут петербуржец Павел Новиков и Ярослав Калиниченко из Перми. 

В первом круге «Арсенал» и «Сочи» разошлись миром. На гол Максима Турищева «Сочи» ответил точным выстрелом Павла Мелешина. 

Всего команды встречались между собой 13 раз. 4 победы у туляков, 6 — у «Сочи». Трижды команды играли вничью.

В настоящий момент «Арсенал» занимает 10-ю строчку в турнирной таблицы. Сочинцы расположились на четвертой позиции. 

Начало встречи в 17.00.

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