В Тульской области многодетные семьи могут получить 550 тысяч рублей на погашение ипотеки

Фото Дмитрия Дзюбина.

По инициативе губернатора Дмитрия Миляева и в рамках нацпроекта «Семья» в Тульской области предоставляется выплата на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту.

В региональном правительстве уточнили, что меру поддержки могут получить семьи, в которых с 1 января 2025 года родился третий или последующий ребенок. Сумма выплаты составит 550 тысяч рублей. Важно отметить, что дополнительную региональную выплату семья может получить при условии, если ранее она получила федеральную меру — 450 тысяч рублей.

Денежные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше установленной суммы, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Оператором меры государственной поддержки является АО «ДОМ.РФ».

Обратиться с заявлением в АО «ДОМ.РФ» на предоставление выплаты можно через:

портал госуслуг по ссылке;

банковскую организацию, с которой заключен действующий кредит (заем).

На госуслугах можно подать заявление на федеральную выплату в размере 450 тыс. рублей, и в рамках этого заявления в качестве дополнительных документов прикрепить фото либо скан заявления на региональную выплату в размере 550 тыс. рублей.

— Важно отметить, что с этого года введены ряд новых мер поддержки, которые направлены на повышение рождаемости. Это единовременная выплата в размере 1 млн рублей женщинам, которые родили второго ребенка в возрасте до 25 лет и третьего — до 28 лет. Также компенсируем молодым семьям наем жилья: 50% стоимости — при рождении первого ребенка, 75% стоимости — при рождении второго и последующих, — отметила Татьяна Абросимова, министр труда и социальной защиты Тульской области.

Условия предоставления меры поддержки:

рождение третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года;

постоянное проживание на территории Тульской области;

ипотечный кредит заключен до 1 июля 2028 года и заемщик ранее получил федеральную выплату в размере 450 тысяч рублей;

объект недвижимости находится на территории Тульской области.

Также перечень мер поддержки семей представлен на сайте «Семья71.рф». На дополнительные вопросы готовы ответить операторы семейной диспетчерской по номеру «129».