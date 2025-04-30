Тульским призывникам вручили повестки в торжественной обстановке

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Эта акция проводится дважды в год в рамках осеннего и весеннего призывов совместно с военным комиссариатом.

На территории комплекса была организована интерактивная программа. Участники и гости мероприятия могли поупражняться в меткости в лазерном тире, собрать и разобрать автомат и познакомиться с образцами современного боевого оружия, которое сейчас находится на вооружении российской армии.

В мероприятии принял участие глава городской администрации Илья Беспалов. Он поприветствовал призывников, отметив, что служба в армии — это священная обязанность каждого мужчины, защитника Родины. Символично, что патриотическая акция проходит в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

— Тула всегда стояла на защите рубежей нашей Родины. Так было в Великую Отечественную войну, когда наш город стал неприступным щитом на пути танковых колонн Гудериана. И сейчас тульские бойцы продолжают мужественно исполнять свой воинский долг в зоне СВО. А их родные куют победу в цехах оборонных предприятий. Воинская служба — это непростой период в жизни, но необходимый. Он вас закалит морально и физически. Вы вернетесь оттуда совершенно другими людьми. Служите достойно и честно, слушайте своих командиров, помогайте друг другу. Желаю вам крепкого здоровья, крепости духа, скорейшего возвращения домой. Знайте, что вас ждет ваш город-герой Тула, — подчеркнул глава городской администрации.

В торжественной обстановке десяти призывникам сегодня вручили повестки и памятные подарки.

Из Тулы в рамках весенней кампании на срочную военную службу планируют призвать свыше 400 человек. В основном туляки будут проходить службу в Московской области.