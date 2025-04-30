Лучшим таксистом в Тульской области снова стал Руслан Тесаков

Фото организаторов и Владимира Сундукова.

Третий год подряд.

30 апреля в Туле на территории парка «Патриот» прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». Участники боролись за звание сильнейшего и возможность представить регион в финале.

Всего в конкурсе участвовали 23 профессиональных водителя такси, среди которых — три девушки.

Победителем третий год подряд стал Руслан Тесаков. На втором месте — Даниил Позняков, на третьем — Павел Церпицкий. От организаторов — Общественного Совета по развитию такси — они получили 15 000 рублей, 10 000 и 5000 соответственно.

Руслан Тесаков представит Тульскую область в финале Всероссийского конкурса.