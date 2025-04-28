В Тульской области разрабатывают маршруты здоровья 

Фото Алексея Пирязева.

Министр спорта Михаил Трунов рассказал о том, что уже сделано и планируется сделать в этом году. По его словам, проект «Здоровый муниципалитет» стартовал в регионе после достигнутых договоренностей губернатора Дмитрия Миляева с руководителем Лиги здоровья нации Лео Бокерия.

Цель проекта — повысить двигательную активность туляков, в том числе людей старшего поколения, развитие инфраструктуры для здорового образа жизни, создания мест для активного досуга без капитальных вложений.

— Тульская область станет пилотным регионом по развитию маршрута здоровья в каждом муниципальном образовании. Сейчас они разработаны и утверждены в 20 муниципалитетах, составлены паспорта маршрутов на сайте Лиги здоровья нации. Для последующей разработки плана развития будут предусмотрены опорные ориентиры маршрута — старт и финиш. Для каждого маршрута уже определена дата открытия, — пояснил министр.

По словам Михаила Трунова, маршруты строят так, чтобы они были удобны для людей. Для проекта подбирают и обучают инструкторов по северной ходьбе — уже подготовлено 10. Каждый инструктор будет трудоустроен в подведомственное учреждение минспорта региона.

— Информацию о маршрутах можно найти на сайтах муниципальных образований. Мы внедряем мобильное приложение «Человек идущий». По нему организовываем межмуниципальные командные соревнования по северной ходьбе, — добавил Трунов.

Министр напомнил, что 5 апреля на Казанской набережной в Туле стартовал проект «Здоровый муниципалитет». В апреле открылись маршруты здоровья еще в трех муниципалитетах — в Донском, Богородицке и Плавске. А 4 октября 2025 года состоится итоговое мероприятие — Кубок муниципалитетов. Оно будет приурочено ко Всемирному дню сердца и Всемирному дню ходьбы.

— Северная ходьба набирает популярность, давайте эту работу доведем до конца, — подвел итог губернатор и предложил составить дорожную карту для обеспечения маршрутов навигацией.