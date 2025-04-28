В апреле детские пособия тульским семьям выплатят досрочно

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Семьям с детьми в Тульской области выплатят пособия ранее установленных дат, сообщили в региональном отделении СФР.

Основные даты начисления денежных средств в мае следующие:

29 апреля — досрочная выплата за апрель;

5 мая — регулярная ежемесячная выплата за апрель;

7 мая — пособия по уходу за ребёнком до полутора лет.

Если дата выплат приходится на выходной день, то средства поступают на банковские счета заранее. Поэтому в связи с майскими праздничными днями ряд выплат поступит 29 апреля, а не 3 мая. Таким же образом 7 мая будут выплачены пособия по уходу до полутора лет работающим родителям.

«Денежные средства зачисляются в течение всего дня. Если выплаты не поступили на счет утром, нужно дождаться поступления пособий до окончания дня», — подчеркнули в ведомстве.

Через почту пособия семьям с детьми в марте будут доставлены в соответствии с привычным графиком доставки и режимом работы почтового отделения.

Выплаты наличными через Почту России проводятся в обычном режиме в соответствии с графиком работы каждого отдельного отделения.