На парад Победы в Туле пригласят 1600 человек

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В правительстве Тульской области определены категории граждан, имеющих право присутствовать на военном параде 9 Мая.

По решению заместителя губернатора Алексея Давлетшина, количество зрительских трибун увеличено до восьми, вмещающих суммарно около 1600 человек. Традиционно участниками праздника станут ветераны Великой Отечественной войны.

Следующая категория приглашенных — Герои Российской Федерации, Герои труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Все они — уроженцы Тульской области. Большую часть трибун займут ветераны боевых действий — участники различных войн и вооруженных конфликтов, участники СВО.

Также на парад приглашены представители ветеранских организаций, муниципальных образований и официальные делегации из других стран. Особой категорией зрителей станут дети погибших участников СВО.

В этом году впервые в параде Победы примет участие сводный парадный расчет ветеранов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, в зоне СВО и других военных конфликтов.

Кроме того, делегация Тульской области посетит Парад Победы на Красной Площади в Москве. В состав войдут ветераны ВОВ, семьи Героев России, отдавших свою жизнь за Родину, участники СВО, династии военнослужащих, самые юные представители народных полков региона.