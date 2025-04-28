  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На парад Победы в Туле пригласят 1600 человек - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На парад Победы в Туле пригласят 1600 человек
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На парад Победы в Туле пригласят 1600 человек

Особой категорией зрителей станут дети погибших участников СВО.

В правительстве Тульской области определены категории граждан, имеющих право присутствовать на военном параде 9 Мая.

По решению заместителя губернатора Алексея Давлетшина, количество зрительских трибун увеличено до восьми, вмещающих суммарно около 1600 человек. Традиционно участниками праздника станут ветераны Великой Отечественной войны.

Следующая категория приглашенных — Герои Российской Федерации, Герои труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Все они — уроженцы Тульской области. Большую часть трибун займут ветераны боевых действий — участники различных войн и вооруженных конфликтов, участники СВО.

Также на парад приглашены представители ветеранских организаций, муниципальных образований и официальные делегации из других стран. Особой категорией зрителей станут дети погибших участников СВО.

В этом году впервые в параде Победы примет участие сводный парадный расчет ветеранов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, в зоне СВО и других военных конфликтов.

Кроме того, делегация Тульской области посетит Парад Победы на Красной Площади в Москве. В состав войдут ветераны ВОВ, семьи Героев России, отдавших свою жизнь за Родину, участники СВО, династии военнослужащих, самые юные представители народных полков региона.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:05 −3
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
СВОпарад победызрителиприглашения
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Убийство авторитета в 90-х: начался суд по делу о стрельбе в зареченском казино
Убийство авторитета в 90-х: начался суд по делу о стрельбе в зареченском казино
Ищут вандалов, испортивших стены подземки на Каминского: видео
Ищут вандалов, испортивших стены подземки на Каминского: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.