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Андрей Дубровский принял участие во встрече с Президентом России

Андрей Дубровский принял участие во встрече с Президентом России

Президент Владимир Путин провел встречу с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, приуроченную ко Дню российского парламентаризма.

Во встрече принял участие член Совета законодателей, председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский.

В своем выступлении Президент, в частности, отметил, что весь парламентский корпус, на всех уровнях достойно отвечает на вызовы времени.

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— Парламентарии — не раз уже говорил об этом — многое делают для победы, помогают фронтовикам, ветеранам боевых действий. Многие сами встали в ряды добровольцев, защитников Отечества. Безусловно, это сильный, мужественный поступок, вызывающий особое, искреннее уважение. Знаю и то, что безусловным приоритетом для вас остается обеспечение задач специальной военной операции, поддержка оборонной промышленности, Армии и Флота. Спасибо за такое глубокое понимание своей гражданской и профессиональной ответственности, — сказал глава государства.

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Владимир Путин отметил вклад региональных команд, руководителей и законодательных собраний субъектов Федерации — в том числе деятельное участие в отправке гуманитарных грузов — в волонтерское движение, а также товарищескую помощь коллегам-законодателям в исторических регионах Донбасса и Новороссии на пути их интеграции в единое социальное, культурное пространство России, в экономическое пространство.

— Практически в каждом регионе в дополнение к федеральным вводятся свои программы помощи участникам боевых действий и членам их семей. Уже говорил, что нужно внимательно проанализировать и обобщить такой опыт. Используя лучшие практики, определить единые, базовые, если можно так сказать, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны, — сказал Президент.

Глава государства отметил некоторые примеры системных законодательных инициатив из разных отраслей права и регулирования и подчеркнул, что предстоит большая работа.

— У Правительства, парламента, у регионов и местных органов власти много задач. В том числе по реализации обновленных национальных проектов. Каждый из них прошу взять на парламентский контроль. Подключить все формы и механизмы обратной связи с людьми, чтобы объективно оценивать ход преобразований, видеть, насколько их результат соответствует ожиданиям общества и обязательствам государства, — обратился Владимир Путин к парламентариям.

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— В своем выступлении глава государства отметил эффективную работу политической, правовой системы в нашей стране в современных условиях. Особое внимание Президент уделил поддержке участников боевых действий на федеральном и региональном уровнях. Тульская областная Дума активно участвует во всех этих процессах. Депутаты глубоко вовлечены в работу проекта «Герой 71», запущенного по инициативе губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева. Кроме того, в рамках Совета законодателей наш регион оказывает помощь новым субъектам страны в их интеграции в единое правовое пространство России. Мы обмениваемся опытом с коллегами из Донбасса и Новороссии, укрепляем межпарламентское взаимодействие и готовы расширять наше сотрудничество. Вчера были подписаны соглашения с законодательными собраниями ДНР и ЛНР, — прокомментировал Андрей Дубровский.

Андрей Владимирович также отметил, что реализация обновленных национальных проектов находится в центре внимания депутатов.

— Тульская областная Дума ведет постоянный мониторинг в этой сфере и будет и дальше усиливать данную работу, в том числе собирая обратную связь от жителей, — подчеркнул спикер регионального парламента.

 

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