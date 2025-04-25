Цыганов, Снигирь, Розанова: Под Тулой завершились съемки фильма по роману Толстого «Семейное счастье»

Фото пресс-службы музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»

В последний день съемок корреспонденты Myslo побывали в усадьбе Льва Николаевича и поговорили со командой киноделов о счастье, любви и поиске себя.

В селе Пирогово, где находится филиал музея «Ясная Поляна», прошли съемки экранизации романа Льва Николаевича Толстого «Семейное счастие».

«Семейное счастье» — это чувственная драма о сложном и хрупком мире супружеских отношений. После потери родителей Маша влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича. Маша юна, Сергей Михайлович намного старше, и им предстоит пройти непростой путь к пониманию друг друга. Это история о том, как двое в браке неизбежно меняются, иллюзии разбиваются, а на их месте рождаются немыслимые прежде глубина и близость.

В фильме Стаси Толстой заняты: Евгений Цыганов, Евгения Леонова, Юлия Снигирь, Ирина Розанова, Владислав Ценев, Мариэтта Цигаль-Полищук, Елена Морозова, Анвар Либабов, Полина Лиске, Миша Гурай и другие.



Продюсером выступил кинорежиссер и сценарист Алексей Учитель («Матильда» (2017), «Цой» (2020), «Прогулка» (2003).

Кадр из фильма.

Режиссер картины — Стася Толстая: актриса, сценарист, продюсер и жена прапраправнука писателя Ивана Толстого. «Семейное счастье» — вторая полнометражная работа Стаси. В большом кино режиссер дебютировала с драмой «Тайное влечение» (2023), где сыграла одну из ролей.

Мы расспросили Стасю Толстую о ходе съемочного процесса и ее авторском видении истории:

— В своей картине я рассуждаю на тему того, что такое семейное счастье. По моему наблюдению настоящая любовь — это любовь, обогащенная опытом, когда ты выбираешь одного и того же человека каждый день.

Самое главное, что должен привносить режиссер в свое произведение, — это искренность. Я надеюсь, что моя искренность прочитается через экран.

Считается, что вторая картина всегда самая тяжелая, потому что в дебют ты вкладываешь весь свой жизненный опыт, отдаешь всего себя. После образуется некоторая пустота, которую нужно чем-то заполнить за куда более короткий срок. Поэтому на мне сейчас лежит большая ответственность: все-таки первоисточник — произведение великого автора. Надеюсь, мы не подведем!

Место проведения съемок очень влияет на нас. Мы влюблены: уезжать совсем не хочется. Над этим местом будто по волшебству не проходят дожди (все-таки у нас много съемок на натуре). Природа поддерживает нас. Как говорит Евгений Цыганов, тут мы чувствуем, что Лев Николаевич присматривает за нами.

Я очень благодарна Алексею Ефимовичу (Учителю). Мы познакомились на московском кинофестивале: там он был председателем жюри и дал награду фильму «Тайное влечение». После этого он предложил сделать что-то вместе. У меня уже был написан сценарий этой истории. Во время совместной работы я чувствую его поддержку. Для меня важно, что он неравнодушен к этой картине, переживает вместе со мной, дает советы. Это очень ценно.

С Евгением Цыгановым работается прекрасно. Это не просто актер, он — настоящий соавтор картины! Надеюсь, жизнь распорядится так, что мне удастся поработать с ним еще.

Евгений Цыганов, исполнитель роли Сергея Михайловича:

— Поскольку главная героиня «Семейного счастья» — молодая девушка, то, мне кажется, режиссеру Стасе Толстой было несложно найти в этом произведении тему, которая волнует именно её, чтобы взяться за этот неподъёмный труд, а именно — переложить роман на киноязык и приблизиться к автору. Для меня роман «Семейное счастие» перекликается с более поздними произведениями Толстого — «Анной Карениной» и «Крейцеровой сонатой». Но если Каренина трагически погибает под поездом, а Позднышев убивает свою жену, не выдержав ревности, то в «Семейном счастье» Толстой даёт героям второй шанс и надежду. Мечту о прощении.

Роль главной героини, юной сироты Маши, исполняет Евгения Леонова:

— Я бы хотела быть современницей своей героини. Есть в том времени и честь, и сдержанное слово, и другие ценности — не такие, как сейчас. Но, конечно, это время сильно романтизированно: были и проблемы тоже.

Моя Маша очень открыта людям, у нее только-только формируется собственное «я». Мы в этом смысле похожи. Я тоже еще ищу свое счастье и путь. Я, как и Маша, не совсем понимаю, что мне нужно и копирую людей, их желания, мечты, действия.

Это произведение — не просто про любовные метания. Это внутренний самоанализ. Мое счастье — оно какое? Может быть, мне не нужна семья? Может быть, мне нужно путешествовать и видеть новых людей, а не воспитывать ребенка и быть прикованной к одному месту? Ведь у каждого человека счастье свое. Все свое. Мне кажется, сам поиск и важен.

Как мне кажется, конфликт главных героев — это в первую очередь конфликт поколений. Играть ничего и не надо! Шутка. Я думаю, что Сергей Михайлович (герой Евгения Цыганова и муж Маши — Прим. авт.) — очень закрытый человек, ему непривычно быть таким ранимым, открытым, теплым. Возможно, он ограничил себя от своего счастья.

Удалось поговорить и с Мариэттой Цигаль-Полищук — она играет Катю, гувернантку Маши:

— Я решила сниматься в этом фильме по двум причинам. Во-первых, в основе совершенно изумительный материал. Во-вторых, когда я училась в институте, одним из моих любимейших спектаклей было «Семейное счастье» Петра Фоменко.

Это произведение, в правильном смысле слова, про выбор человека и про понимание им своего выбора. Толстой вообще прекрасен. Это одно из моих его любимых произведений. Дико круто, что мы снимаем здесь, на родине Льва Николаевича. Даже Дом его сестры — это просто фантастика.

Для меня семейное счастье — понимание, честность и чувство юмора.

А этот чудесный мальчик (пес — Прим. авт.) играет роль чудесной девочки по имени Герда. Теперь его зовут Тони Сопрано. Он будет жить в доме одного из членов съемочной группы. Вытащил счастливый билет и получил свое семейное счастье.

О том, как Тони обрел новый дом, мы уже писали ранее.

Самой юной актрисе всего 8 лет. Она играет Соню — младшую сестру главной героини. Вот что рассказала нам сама артистка:

— Я играю маленькую Сонечку! А занимаюсь в киностудии «DЕТИКИНО». Пригласила сниматься меня Стася, она режиссер. Мне нравится! Сложнее всего, когда голова забивается или не могу понять, что от меня хотят. Тогда подсказывают. Я бы еще поснималась, но сегодня последний день.

Стасе Толстой удалось собрать по-настоящему звездный каст. Анвар Либабов, советский и российский актер, актер легендарного клоун-мим-театра «Лицедеи» сыграл Григория, слугу:

— Мне повезло, текста мало. Я внимательно перечитал роман, и там у моего персонажа диалогов и того меньше. Самое глубинное качество моего героя: он корнями прирос к этой земле — так долго на ней живет. Эдакий домовой. Часть семьи, атмосферы, дома. Истории. Зато много действия и импровизации. А еще небольшая возрастная трансформация, которая удалась. Это часть моего «лицедейства» — менять лица и характеры. Эти съемки — возможность прикоснуться к великому классику.

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