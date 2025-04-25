  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские пляжи начали готовить к купальному сезону - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские пляжи начали готовить к купальному сезону
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульские пляжи начали готовить к купальному сезону

В этом году он стартует 1 июня и продлится до 31 августа.

Сегодня, 25 апреля, специалисты Центра гражданской защиты и спасательных работ Тулы обследовали дно пляжа № 1 на реке Воронке и привели его в порядок перед началом сезона. Этот пляж стал последним из девяти городских зон отдыха, проверенных водолазами перед открытием купального сезона.

— Мы отправили на исследование пробы воды и песка, позже проведем акарицидную обработку. Также планируется обустройство пляжных зон и организация постов со всем необходимым спасательным оборудованием. На протяжении купального сезона спасатели и медики будут контролировать ситуацию и на воде, и на суше, — отметил заместитель начальника МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы» Сергей Рожков.

В этом году в список официальных мест массового отдыха на водных объектах в Туле вошли:

  • зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);
  • пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);
  • пляж «Петровский» (водоем п. Петровского);
  • зона отдыха п. Рассвет;
  • зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвки, КФХ база отдыха «Велесов лес»).
  • средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова;
  • зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1;
  • зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2;
  • зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
вчера, в 17:02 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пляжкупальный сезонподготовка
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Ремонт Орловского путепровода начнется в июне
Ремонт Орловского путепровода начнется в июне
Темп снижения ставок по вкладам замедлится
Темп снижения ставок по вкладам замедлится
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.