Тульские пляжи начали готовить к купальному сезону

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В этом году он стартует 1 июня и продлится до 31 августа.

Сегодня, 25 апреля, специалисты Центра гражданской защиты и спасательных работ Тулы обследовали дно пляжа № 1 на реке Воронке и привели его в порядок перед началом сезона. Этот пляж стал последним из девяти городских зон отдыха, проверенных водолазами перед открытием купального сезона.

— Мы отправили на исследование пробы воды и песка, позже проведем акарицидную обработку. Также планируется обустройство пляжных зон и организация постов со всем необходимым спасательным оборудованием. На протяжении купального сезона спасатели и медики будут контролировать ситуацию и на воде, и на суше, — отметил заместитель начальника МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы» Сергей Рожков.

В этом году в список официальных мест массового отдыха на водных объектах в Туле вошли: