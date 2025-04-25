Тульские пляжи начали готовить к купальному сезону

Сегодня, 25 апреля, специалисты Центра гражданской защиты и спасательных работ Тулы обследовали дно пляжа № 1 на реке Воронке и привели его в порядок перед началом сезона. Этот пляж стал последним из девяти городских зон отдыха, проверенных водолазами перед открытием купального сезона.
— Мы отправили на исследование пробы воды и песка, позже проведем акарицидную обработку. Также планируется обустройство пляжных зон и организация постов со всем необходимым спасательным оборудованием. На протяжении купального сезона спасатели и медики будут контролировать ситуацию и на воде, и на суше, — отметил заместитель начальника МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы» Сергей Рожков.
В этом году в список официальных мест массового отдыха на водных объектах в Туле вошли:
- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);
- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);
- пляж «Петровский» (водоем п. Петровского);
- зона отдыха п. Рассвет;
- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвки, КФХ база отдыха «Велесов лес»).
- средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова;
- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1;
- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2;
- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).